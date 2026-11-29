IND vs NZ: હેગલી ઓવલમાં ભારત સામે ઐતિહાસિક પડકાર, અહીં ક્યારેય 300+ રનનો પીછો થયો નથી
IND vs NZ: ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ક્રાઇસ્ટચર્ચ ટેસ્ટનો ત્રીજો દિવસ પૂરો થયા બાદ ટીમ ઇન્ડિયા પર હારનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
Published : November 29, 2026 at 7:19 PM IST
IND VS NZ 2ND TEST: ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાઈ રહેલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં ભારતીય ટીમ હારના ભયનો સામનો કરી રહી છે. મેચના પહેલા ત્રણ દિવસમાં યજમાન ન્યૂઝીલેન્ડનો દબદબો રહ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 356 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેના જવાબમાં ભારત 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે યજમાન ટીમને 110 રનની મહત્વપૂર્ણ લીડ મળી હતી. ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, કિવી ટીમે પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 133 રન બનાવી લીધા હતા, જેનાથી તેમની કુલ લીડ 243 રન થઈ ગઈ હતી. આનાથી ભારતીય ટીમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે, અને ચોથી ઇનિંગમાં તેમને મુશ્કેલ લક્ષ્યનો પીછો કરવાનો પડકારનો સામનો કરવો પડશે. જોકે, હેગલી ઓવલ ખાતે ક્યારેય કોઈ ટીમે 300 થી વધુ રનનો પીછો કર્યો નથી. આનો અર્થ એ છે કે ભારતે જીતવા માટે ઇતિહાસ રચવો પડશે.
હેગલી ઓવલ ખાતે 300 રનનો લક્ષ્યાંક ચેઝ થયો નથી
ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ સ્ટેડિયમ ખાતે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, આ મેદાન પર પહેલી ટેસ્ટ મેચ 2014માં રમાઈ હતી. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની આ ટેસ્ટ મેચ આ મેદાન પર રમાયેલી 17મી ટેસ્ટ મેચ છે. અહીં ચોથી ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ ન્યુઝીલેન્ડના નામે છે. 2023માં, કિવીઓએ શ્રીલંકા સામે ચોથી ઇનિંગમાં 285 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો, જેમાં 2 વિકેટથી ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો હતો. આ મેદાન પર વિદેશી ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે છે. 2024માં, કાંગારૂઓએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે 279 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો, જેમાં 3 વિકેટથી મેચ જીતી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે હેગલી ઓવલ ખાતે ચોથી ઇનિંગમાં ક્યારેય કોઈ ટીમે 300 કે તેથી વધુ રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો નથી.
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
16 ટેસ્ટમાં ચોથી ઇનિંગમાં 8 જીત
દરમિયાન, હેગલી ઓવલ ખાતે રમાયેલી 16 ટેસ્ટ મેચોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ચોથી ઇનિંગમાં લક્ષ્યનો પીછો કરનારી ટીમે આમાંથી 8 મેચ જીતી છે. ન્યુઝીલેન્ડે આમાંથી 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2 વાર અને ઇંગ્લેન્ડે 1 વાર સફળતાપૂર્વક લક્ષ્યનો પીછો કર્યો છે. જોકે, 2025માં ન્યુઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે આ મેદાન પર રમાયેલી છેલ્લી ટેસ્ટ મેચનું ઉદાહરણ ભારતીય ટીમને આશા આપી શકે છે. તે મેચમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝને ચોથી ઇનિંગમાં 531 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો.
આમ છતાં, કેરેબિયન ટીમે શાનદાર બેટિંગ કરી, 457 રન બનાવ્યા અને ડ્રો કરાવવામાં સફળ રહી. ચોથી ઇનિંગ નિઃશંકપણે ભારતીય ટીમ માટે એક મુશ્કેલ પડકાર હશે, પરંતુ વેસ્ટ ઇન્ડીઝનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે આ મેદાન પર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ મેચ બચાવી શકાય છે.
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