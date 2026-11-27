IND vs NZ: ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગનો નિર્ણય ભારતને ભારે પડ્યો, પ્રથમ દિવસ ન્યુઝીલેન્ડના પક્ષમાં
IND vs NZ: ટીમ ઈન્ડિયા નબળી બોલિંગને કારણે પહેલી ટેસ્ટ જીતવામાં નિષ્ફળ ગઈ. હવે, બીજી મેચની શરૂઆત પણ સારી રહી નથી.
Published : November 27, 2026 at 1:06 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ ક્રાઈસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જે ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ ખોટો સાબિત કર્યો હતો. પ્રથમ દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, ન્યૂઝીલેન્ડે 85 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 246 રન બનાવી લીધા હતા. ભારતીય બોલરોએ પ્રથમ દિવસે ભારે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી, જેના કારણે કિવી ટીમ મેચમાં આગળ દેખાઈ રહી છે.
ન્યૂઝીલેન્ડે શાનદાર શરૂઆત કરી
ટોસ હારીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ન્યૂઝીલેન્ડે મજબૂત શરૂઆત કરી. તેમની પહેલી વિકેટ 77 રન પર પડી. ટોમ લેથમે 59 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ડેવોન કોનવેએ 31 રન બનાવ્યા. હેનરી નિકોલ્સે ફક્ત 16 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, રચિન રવિન્દ્ર કોઈ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા. ડેરિલ મિશેલે પણ 31 રન બનાવ્યા. સારી શરૂઆત બાદ, ન્યૂઝીલેન્ડે સતત બે વિકેટ ગુમાવી.
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કિવિઝે 110 રન સુધી પહોંચતા પહેલા ફક્ત એક વિકેટ ગુમાવી હતી. ત્યારબાદ, તેઓ 110 રન પર 4 વિકેટ ગુમાવી ચૂક્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ વાપસીનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ત્યારબાદ ટોમ બ્લંડેલે ગ્લેન ફિલિપ્સ સાથે મળીને કિવિઝના વાપસીનું આયોજન કર્યું, જેનાથી ભારતીય બોલરો પર ફરી એકવાર દબાણ આવ્યું. ટોમ બ્લંડેલે 53 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે ગ્લેન ફિલિપ્સ પણ 36 રન બનાવીને અણનમ છે.
ભારતીય બોલરોએ પહેલા દિવસે કર્યા નિરાશા
ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ પહેલા દિવસે સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. જસપ્રીત બુમરાહ 19 ઓવરમાં 37 રન આપીને વિકેટવિહીન રહ્યો. આકાશદીપે સારું પ્રદર્શન કર્યું, 21 ઓવરમાં 52 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. ગુર્નૂર બ્રાર અને અંશુલ કંબોજે 1-1 વિકેટ લીધી. વોશિંગ્ટન સુંદરે 9 ઓવરમાં 36 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી. સુંદર આ મેચમાં રન રેટને નિયંત્રિત કરવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
હવે, બીજા દિવસે, ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચમાં વાપસી કરવી પડશે. કિવી ટીમે તેમને 350 સુધી મર્યાદિત રાખવા પડશે. ત્યારબાદ, તેઓએ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચની જેમ બેટિંગ કરવી પડશે, જેનાથી દબાણ વધુ વધશે. આ દરમિયાન, કિવી ટીમ ટોમ બ્લંડેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સ વચ્ચેની ભાગીદારીને વધારવાનો પ્રયાસ કરશે જેથી તેઓ પ્રથમ ઇનિંગમાં સરળતાથી 400 રનનો આંકડો પાર કરી શકે. બીજા દિવસે બુમરાહ પર મોટી જવાબદારી રહેશે.
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