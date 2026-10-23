ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ક્યારે રમાશે? જાણો મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો આ મુકાબલો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20I ક્યારે રમાશે? શરૂઆતનો સમય શું હશે? ચાલો જાણીએ.
Published : October 23, 2026 at 5:02 PM IST
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી ચાલી રહી છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ ગયા ગુરુવાર, 22 ઓક્ટોબરના રોજ રમાઈ હતી. ભારતે આ મેચ ચાર વિકેટથી જીતીને T20I ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ 226 રનનો રન ચેઝ કરવાનો રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે. આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. હવે, આ શ્રેણીની આગામી મેચ ક્યારે રમાશે? ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ કઈ તારીખે રમાશે? આ મેચ કયા સમયે શરૂ થશે? ચાલો જાણીએ તેના વિશે.
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ક્યાં રમાશે?
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ફરી એકવાર ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેદાન પર પહેલી મેચમાં 450 થી વધુ રન બન્યા હતા. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ બંનેએ બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી વિકેટ પર 200 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા. આ પીચ પર બીજી મેચ પણ હાઇ-સ્કોરિંગ હોવાની અપેક્ષા છે.
The weekend is here, and so is Team India! 🇮🇳 Shreyas Iyer & Co. gear up for the 2nd T20I against the Kiwis as Team India look to extend their series lead! 🤩 Watch the #NZvsIND 2nd T20I LIVE on 24th October at 12:30 PM on #SonyLIV and #SonySportsNetwork! 📺 https://t.co/v0gCXc6z4l— Sony LIV (@SonyLIV) October 23, 2026
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ક્યારે રમાશે?
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ 24 ઓક્ટોબરે ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાશે. આ બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ શનિવારે રમાનારી છે. ચાહકો ફરી એકવાર આ મેચમાં સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા અને નમન ધીર જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓની તેજસ્વીતા જોશે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20I મેચ કેટલા વાગ્યે રમાશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી T20I મેચ 24 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ બપોરે રમાશે. આ મેચ પહેલા મેચની જેમ જ બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ બપોરે 12 વાગ્યે થશે, જ્યાં ભારતના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર અને ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર મેદાનમાં ઉતરશે.
तैयार हो जाइए 🇮🇳 भारत और न्यूजीलैंड 🇳🇿 के बीच दूसरे रोमांचक T20I मुकाबले के लिए। 🏏 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺 #TeamIndia #NZvIND Video Credit : @BCCI https://t.co/hSXVnu9GBm— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 23, 2026
તમે બીજી ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ T20I મેચ ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20I મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પણ પ્રસારિત થશે. સોની સ્પોર્ટ્સ 3 હિન્દીમાં મેચનું પ્રસારણ કરશે. સોની સ્પોર્ટ્સ 1 અંગ્રેજીમાં મેચનું પ્રસારણ કરશે. ડીડી સ્પોર્ટ્સ પણ મફતમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. આ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
બીજી T20I પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો
ટીમ ઈન્ડિયાનો 28 વર્ષીય વિસ્ફોટક ડાબોડી બેટ્સમેન ઈશાન કિશન 24 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી બીજી T20I મેચમાં રમી શકશે નહીં. ઈશાન ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની બીજી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
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