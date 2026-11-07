IND vs NZ: બીજી વનડેમાં ભારતની ખતરનાક બોલિંગ, ન્યૂઝીલેન્ડની અડધી ટીમ પેવેલિયન ભેગી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચોની શ્રેણીની બીજી મેચ વેલિંગ્ટનના ઈડન પાર્ક ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને ન્યુઝીલેન્ડને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : November 7, 2026 at 11:57 AM IST
IND vs NZ 2nd ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચોની શ્રેણીની બીજી મેચ વેલિંગ્ટનના ઈડન પાર્ક ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને ન્યુઝીલેન્ડને પ્રથમ બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. વરસાદના કારણે મેચ શરૂ થવામાં વિલંબ થયો હતો અને હવે તેને ઘટાડીને પ્રતિ ટીમ 47 ઓવરની કરી દેવામાં આવી છે. બંને ટીમોએ પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવન (અંતિમ અગિયાર ખેલાડીઓ)માં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
ભારતીય બોલરોએ શાનદાર શરૂઆત કરી છે. પ્રથમ 20 ઓવરમાં જ ન્યુઝીલેન્ડના અડધા ખેલાડીઓ પેવેલિયન પરત ફરી ચૂક્યા હતા. આકિબ નબી અને ગુરનૂર બ્રારે બે-બે વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે અંશુલ કંબોજે એક વિકેટ લીધી હતી. ન્યુઝીલેન્ડનો સ્કોર હાલમાં 53/5 છે. ટિમ સીફર્ટ (0), વિલ યંગ (06), હેનરી નિકોલ્સ (11), ટોમ લેથમ (07) અને ગ્લેન ફિલિપ્સ (0 આઉટ થઈ ચૂક્યા છે. ડેરિલ મિશેલ (84 બોલમાં 43 રન) અને કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર (23 બોલમાં 17 રન) હાલમાં ક્રિઝ પર છે.
Glenn Phillips is the latest to fall, and Brar has every reason to celebrate! 🥳 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/XwmQR7XE4X— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 7, 2026
ટોસ સમયે કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?
ટોસ જીત્યા બાદ ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. આમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી, આકાશમાં વાદળો છવાયેલા છે અને પિચ પણ ઢાંકેલી હતી. વરસાદને કારણે ગઈકાલે અમે પ્રેક્ટિસ કરી શક્યા ન હતા, પરંતુ અમારી તૈયારી મજબૂત છે અને ટીમનો ઉત્સાહ પણ ઊંચો છે. અમે એ જ ટીમ સાથે મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છીએ જેણે પ્રથમ મેચ રમી હતી."
બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે કહ્યું, "પહેલા બોલિંગ કરવા માટે આ સારો દિવસ હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ પિચ કેવો વ્યવહાર કરે છે અને અમે કેટલો સ્કોર બનાવી શકીએ છીએ તે જોવું પડશે. વરસાદની શક્યતા છે અને પિચ પણ ઢાંકેલી હતી, તેથી શરૂઆતમાં બોલરોને થોડી મદદ મળી શકે છે. અમારે શરૂઆતના મુશ્કેલ તબક્કામાંથી સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધવું પડશે. અમે ઉત્સાહિત છીએ; હવામાન થોડું પડકારજનક હોઈ શકે છે, પરંતુ અમને સારો આરામ મળ્યો છે." 'ભારત એક ઉત્તમ ટીમ છે; ટોસ જીતવાથી મદદ મળે છે, પરંતુ તેઓ ખરેખર ખૂબ સારું રમ્યા છે. અમે પણ અમારી ટીમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.'
બંને ટીમો માટે પ્લેઈંગ 11:
ભારત: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, અક્ષર પટેલ, કે.એલ. રાહુલ (વિકેટકીપર), નમન ધીર, અંશુલ કંબોજ, આકિબ નબી, ગુરનૂર બ્રાર, અર્શદીપ સિંહ.
ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ, વિલ યંગ, હેનરી નિકોલ્સ, ડેરીલ મિશેલ, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ગ્લેન ફિલિપ્સ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), નાથન સ્મિથ, કાયલ જેમિસન, જેકબ ડફી, બ્લેર ટિકનર.
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