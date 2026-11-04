ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી વનડે ક્યારે રમાશે? નોટ કરી લો તારીખ અને સમય
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી વનડે 7 નવેમ્બરે વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. પહેલી વનડે જીતીને ભારતે શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.
Published : November 4, 2026 at 8:34 PM IST
IND VS NZ 2ND ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ODI શ્રેણીનો પહેલો મુકાબલો આજે ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાયો. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેચ 5 વિકેટથી જીતીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. આ મેચમાં રોહિત શર્માનું બેટ ફોર્મમાં નહોતું, પરંતુ વિરાટ કોહલીએ 74 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી. હવે ચાહકોનું ધ્યાન બીજી ODI પર છે. ટીમ ઇન્ડિયા બીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવવા માંગશે. ચાહકો રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા રાખશે. તો ચાલો જાણીએ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી ODI ની તારીખ અને સમય.
બીજી વનડે મેચ ક્યારે રમાશેે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની બીજી વનડે 7 નવેમ્બરના રોજ વેલિંગ્ટનના HNRY સ્ટેડિયમ (સ્કાય સ્ટેડિયમ) ખાતે રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, ભારત પોતાની લીડ મજબૂત કરવા માગશે જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં વાપસી કરવા માગશે.
What a start to the ODI series 👏 #TeamIndia clinch a convincing win in Auckland to go 1-0 up 💙 Updates ▶️ https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND https://t.co/jXSglCUEzN— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
બીજી વનડે મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?
આ મેચ જોવા માટે ભારતીય ચાહકોએ વહેલા ઉઠવું પડશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે સમયનો નોંધપાત્ર તફાવત હોવાથી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોએ આ મેચ લાઇવ જોવા માટે ફરીથી વહેલા ઉઠવું પડશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સવારે 7:00 વાગ્યે થશે.
બીજી વનડે મેચ ક્યાં જોઈ શકશો
જો તમે ઘરે બેઠા આ રોમાંચક મેચનો આનંદ માણવા માંગતા હો, તો તમે વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર મેચ લાઇવ જોઈ શકો છો. ભારતમાં, ODI શ્રેણીનું ટીવી પર સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર લાઇવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે, જ્યાં તમે વિવિધ ભાષાઓમાં મેચનો આનંદ માણી શકો છો. જો તમે તમારા મોબાઇલ, ટેબ્લેટ અથવા લેપટોપ પર ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ દ્વારા મેચ જોવાનું પસંદ કરો છો, તો તમે SonyLIV એપ્લિકેશન અથવા તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને લાઇવ મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
પ્રથમ વનડેમાં ભારતની જીત
પ્રથમ વનડેમાં, વિરાટ કોહલીના મેચવિનિંગ 74 રન અને બોલરોના શાનદાર પ્રદર્શનથી ભારતે ડકવર્થ-લુઇસ પદ્ધતિ હેઠળ 5 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. જો ટીમ ઇન્ડિયા વેલિંગ્ટનમાં આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરે છે, તો તેઓ શ્રેણીમાં 2-0ની કમાન્ડિંગ લીડ મેળવશે. દરમિયાન, મિશેલ સેન્ટનરની આગેવાની હેઠળની કિવી ટીમ તેમના બીજા ઘરઆંગણેની મેચમાં વાપસી કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે, શ્રેણીમાં વાપસી કરવાની આશા રાખશે.
ભારતીય ટીમઃ રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), શ્રેયસ અય્યર, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, અક્ષર પટેલ, નમન ધીર, અંશુલ કંબોજ, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, ગુરનુર બ્રાર, આકીબ નબી અને યશ ઠાકુર.
ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: વિલ યંગ, હેનરી નિકોલ્સ, ડેવોન કોનવે, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ટોમ લેથમ, ટિમ સીફર્ટ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, નાથન સ્મિથ, મેટ હેનરી, કાઈલ જેમીસન, જેકબ ડફી, બ્લેર ટિકનર અને મેથ્યુ ફિશર.
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