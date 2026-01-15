ETV Bharat / sports

રાજકોટ વન-ડેમાં વિરાટ કોહલીને મળવા ચાહક મેદાનમાં પહોંચ્યો, જુઓ વિડીયો

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Fan Meet Virat Kohli: 14 જાન્યુઆરીના રોજના ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ રોજ રાજકોટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. કિવીઓએ આ મેચ 7 વિકેટથી જીતીને શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી હતી. કેએલ રાહુલ અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સિવાય, ભારતીય બેટ્સમેનોએ વિરાટ કોહલી સહિત પોતાના પ્રદર્શનથી નિરાશ કર્યા હતા. આ મેચ દરમિયાન સુરક્ષામાં પણ મોટી ખામી જોવા મળી હતી, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફિલ્ડિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે એક ચાહક અચાનક વિરાટ કોહલીને મળવા દોડી ગયો હતો.

વિશ્વ ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલી માટે ચાહકોનો ક્રેઝ છે અને રાજકોટ ODIમાં પણ આવી જ ઘટના જોવા મળી હતી. જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે એક ચાહક અચાનક સુરક્ષા ઘેરો તોડીને મેદાનમાં ઘૂસી ગયો અને સીધો વિરાટ કોહલી પાસે દોડી ગયો. ત્યારબાદ કોહલીએ ખૂબ જ સરળતા બતાવી અને તેને ભેટી પાડનાર સૌ પ્રથમ હતો. ત્યારબાદ સુરક્ષા કર્મચારીઓ પહોંચ્યા અને તે વ્યક્તિને પકડીને મેદાનની બહાર લઈ ગયા. વિરાટ કોહલીએ સુરક્ષા કર્મચારીઓને ચાહક સાથે ઉદારતાથી વર્તવા વિનંતી પણ કરી.

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં વિરાટ કોહલીની શાનદાર 93 રનની ઇનિંગે આ મેચમાં પણ મોટી ઇનિંગની આશા જગાવી હતી. જોકે, રાજકોટ વનડેમાં તે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. વિરાટ કોહલીની છેલ્લી પાંચ વનડેમાં આ પહેલી ઇનિંગ છે જેમાં તે 50 કે તેથી વધુ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. કોહલીની 29 બોલમાં 23 રનની ઇનિંગ ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક દ્વારા બોલ્ડ કરવામાં આવી હતી. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ વનડે 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં કોહલી પાસેથી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા રાખી શકાય છે.

રાજકોટ વનડેમાં ભારતની હાર

રાજકોટના નિરંજન શાહ ખંઢેરી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી બીજી વન ડે મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 284 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કેએલ રાહુલે સૌથી વધુ અણનમ 112 રન જ્યારે કેપ્ટન શુભમન ગિલે 56 રનની ઇનિંગ રમી હતી. કેએલ રાહુલની આ કરિયરની 8મી સદી હતી. જવાબમાં ભારતના પડકારનો પીછો કરતા ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે 47.3 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને મેચને જીતી લીધી હતી.

