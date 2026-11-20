KL રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલે ઇતિહાસ રચ્યો, ન્યુઝીલેન્ડમાં 32 વર્ષના દુષ્કાળનો આણ્યો અંત
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : November 20, 2026 at 3:13 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં બીજી ટેસ્ટ મેચ ચાલી રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડે પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 368 રન બનાવ્યા હતા. હેનરી નિકોલ્સના અણનમ 175 અને ગ્લેન ફિલિપ્સના 118 રનના કારણે ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી હતી. એક સમયે, કિવીઓએ 70 રનના સ્કોર પર પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, ભારતીય ટીમે પણ સારી શરૂઆત કરી હતી. ઓપનર કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ પ્રદર્શનમાં હતા. બંનેએ હવે ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર ખાસ ભાગીદારી સાથે ઇતિહાસ રચ્યો છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.
રાહુલ અને જયસ્વાલે 32 વર્ષના દુકાળનો અંત લાવ્યો
તમે બધા જાણો છો કે કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલની ઓપનિંગ જોડી અત્યાર સુધી વિદેશી પીચ પર એક શાનદાર જોડી રહી છે. બંનેનો રેકોર્ડ શાનદાર છે. રાહુલ અને જયસ્વાલ ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપે છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ઇનિંગમાં પણ, તેમણે ભારતીય ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી અને તેમને મજબૂત સ્થિતિમાં મૂકી દીધા. સૌથી અગત્યનું, રાહુલ અને યશસ્વીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 130 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. જેમાં યશસ્વીએ 85 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે રાહુલે 42 રન બનાવ્યા.
Yashasvi Jaiswal and KL Rahul become only the fourth Indian opening pair with a Test century stand in New Zealand, and the first since 1994 😮 https://t.co/5tOkIQg6dK— Cricinfo (@cricinfo) November 20, 2026
આ પહેલાં, ન્યૂઝીલેન્ડમાં છેલ્લી વખત કોઈ ઓપનિંગ જોડીએ નવજોત સિંહ સિદ્ધુ અને નયન મોંગિયાએ 100થી વધુ રનની ભાગીદારી 1994માં કરી હતી. ત્યારથી, આ બાબતે એક લાંબો દુષ્કાળ (લાંબો સમયગાળો) રહ્યો હતો. હવે, રાહુલ અને યશસ્વીએ 32 વર્ષના આ લાંબા અંતરાલનો અંત આણ્યો છે. બંનેએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી.
ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં
ટીમ ઈન્ડિયા હવે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે. નિકોલ્સ 335 બોલમાં 21 ચોગ્ગા ફટકારીને 175 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જ્યારે ગ્લેન ફિલિપ્સે 118 રનનું યોગદાન આપ્યું. તેમની 216 રનની ભાગીદારીએ કિવીઝને 368 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી. અન્ય કોઈ બેટ્સમેન સારું પ્રદર્શન કર્યું નહીં. ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી. રાહુલ અને જયસ્વાલે પણ ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. જયસ્વાલે 89 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા, પરંતુ સદીથી દૂર રહ્યા. બીજા દિવસના અંતે, રાહુલ 52 રન સાથે ક્રીઝ પર હતા, અને તેમની સાથે દેવદત્ત પડિકલ પણ હતા. ભારતે હવે એક વિકેટ ગુમાવીને 159 રન બનાવી લીધા છે. ટીમ ઈન્ડિયા હવે બીજા દિવસે સારી બેટિંગ કરીને મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી શકે છે.
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