IND vs NZ: ચોથા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાની દહાડ, પંત અને બુમરાહ સામે ન્યૂઝીલેન્ડ લાચાર
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીના ચોથા દિવસના રમતના અંતે, કિવીઓએ તેમના બીજા દાવમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 119 રન બનાવ્યા હતા.
Published : November 22, 2026 at 1:03 PM IST
IND VS NZ 1ST TEST DAY 4: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં પ્રથમ ટેસ્ટ રમાઈ રહી છે. આ મોટી મેચનો ચોથો દિવસ પૂર્ણ થયો છે. દિવસની શરૂઆતમાં ટીમ ઈન્ડિયા પાસે લીડ હતી અને તેને વધારી પણ હતી. શુભમન ગિલે 720 રન પર ઇનિંગ ડિકલેર કરી, જેનાથી ભારતને 352 રનની લીડ મળી. ત્યારબાદ જસપ્રીત બુમરાહે ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી અને પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણાએ પણ એક વિકેટ લીધી. ટીમ ઈન્ડિયાએ ચોથા દિવસે ધમાકેદાર વાપસી કરી અને મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી.
ચોથા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો
ટીમ ઈન્ડિયાએ દિવસની શરૂઆત 4 વિકેટે 486 રનથી કરી હતી. રિષભ પંત અને અંશુલ કંબોજે મજબૂત ભાગીદારી નોંધાવી હતી. અંશુલ 38 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, ત્યારબાદ બેટિંગ કરવા આવેલા ધ્રુવ જુરેલે પ્રભાવિત કર્યા હતા. રિષભ પંતે 128 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ધ્રુવ જુરેલે 78 રન બનાવ્યા હતા. વોશિંગ્ટન સુંદરે પણ 24 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ 9 વિકેટે 720 રન પર ઇનિંગ ડિકલેર કરી હતી.
Batting dominance puts India in command despite New Zealand’s fightback in the Wellington #WTC27 Test 👊 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/pM2itv17Ae— ICC (@ICC) November 22, 2026
પ્રથમ ઇનિંગના અંત પછી ટીમ ઇન્ડિયા પાસે 352 રનની લીડ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની ઇનિંગની શરૂઆત ખરાબ રહી, જસપ્રીત બુમરાહે પહેલી જ ઓવરમાં ટોમ લેથમને આઉટ કર્યો. હેનરી નિકોલ્સ અને ડેવોન કોનવેએ 60 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ 23મી ઓવરમાં હેનરીને આઉટ કર્યો. દિવસની રમતના અંતે, ન્યૂઝીલેન્ડ 45 ઓવરમાં 2 વિકેટે 119 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યું હતું. ડેવોન 59 અને રાચિન 27 રન પર હતા. ન્યૂઝીલેન્ડ હાલમાં 233 રન પાછળ છે.
Tough critic, but an even bigger admirer! 🫡👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/omYeno8uIO— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
Rishabh Pant’s flamboyant century steered India into the driver’s seat in the Wellington Test 💺 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/6Vip87vYXg— ICC (@ICC) November 22, 2026
પાંચમા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાનો પ્લાન શું હશે?
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચોથા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાનો સંપૂર્ણ દબદબો રહ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડ હાલમાં 233 રન પાછળ છે, અને તેમના માટે આ લીડ ઘટાડીને મોટો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવો અશક્ય લાગે છે. ન્યૂઝીલેન્ડે બે વિકેટ ગુમાવી દીધી છે અને હવે જીતવા કરતાં મેચ ડ્રો કરવાના ઈરાદા સાથે પાંચમા દિવસે પ્રવેશ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયાને જીતવા માટે આઠ વિકેટની જરૂર છે.
પાંચમા દિવસે, ટીમ ઈન્ડિયાએ રનની પરવા કર્યા વિના આક્રમક બોલિંગ કરવી જોઈએ. જસપ્રીત બુમરાહ અને પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણ બોલિંગની જવાબદારી સંભાળશે. જો ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા સત્રમાં ત્રણથી ચાર વિકેટ લે છે, તો જીતનો માર્ગ સરળ બનશે.
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