IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડ ટેસ્ટના બીજા દિવસે યશસ્વી અને રાહુલ ચમક્યા, ભારતની મેચ પર પકડ મજબૂત
IND VS NZ 1ST TEST: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. ભારતે બીજા દિવસે મજબૂત પકડ બનાવી લીધી છે.
Published : November 20, 2026 at 12:57 PM IST
IND VS NZ 1ST TEST: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના બીજા દિવસની રમત સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ન્યુઝીલેન્ડ પોતાની પહેલી ઈનિંગમાં 368 રનમાં ઓલઆઉટ થયા બાદ, ભારતે બીજા દિવસનો અંત એક વિકેટે 159 રન પર કર્યો. કેએલ રાહુલ 116 બોલમાં 52 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે દેવદત્ત પડિકલ 35 બોલમાં 16 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. યશસ્વી જયસ્વાલ આઉટ થનારા એકમાત્ર બેટ્સમેન હતો. જયસ્વાલને મેટ હેનરીએ 85 રન બનાવીને આઉટ કર્યો.
આ પહેલા, ન્યુઝીલેન્ડ વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના પ્રથમ ઈનિંગમાં 368 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ત્રીજા ક્રમના બેટ્સમેન હેનરી નિકોલ્સ 52.23 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 335 બોલમાં 175 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. સાતમા ક્રમે બેટિંગ કરી રહેલા ગ્લેન ફિલિપ્સે 216 બોલમાં 118 રનનું યોગદાન આપ્યું.
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
ભારતની શાનદાર બોલિંગ
ભારતે પહેલા દિવસે સારી બોલિંગ કરી. શરૂઆતમાં જસપ્રીત બુમરાહે કિવી ટીમને મોટો ફટકો આપ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડ એક સમયે પાંચ વિકેટે 70 રન પર હતું. ત્યારબાદ હેનરી નિકોલ્સ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે બાજી સંભાળી. તેમણે મજબૂત ભાગીદારી બનાવી. પહેલા દિવસે ન્યૂઝીલેન્ડે 82 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 243 રન બનાવ્યા.
ફિલિપ્સે બીજા દિવસે શરૂઆતમાં જ પોતાની સદી પૂરી કરી. તે 118 રન બનાવીને આઉટ થયો. ફિલિપ્સ અને નિકોલ્સે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 216 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી. નિકોલ્સ 335 બોલમાં 175 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જેમાં 21 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની શાનદાર ઇનિંગ્સે ન્યૂઝીલેન્ડને 368 રનનો સન્માનજનક સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી બુમરાહે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી. આકાશદીપે ત્રણ, અંશુલ કંબોજે બે અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ એક વિકેટ લીધી.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ભારતે સારી શરૂઆત કરી
ભારતીય ટીમે સારી શરૂઆત કરી. ઓપનરો કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલે સારી ભાગીદારી બનાવી. તેઓએ શરૂઆતથી જ ઝડપથી રન બનાવ્યા. ખાસ કરીને જયસ્વાલે મેદાનની ચારે બાજુ સુંદર શોટ માર્યા. રાહુલે એક છેડો પકડી રાખ્યો અને ખરાબ બોલ પર સરળતાથી રન બનાવ્યા. સત્રના અંતિમ ભાગમાં જયસ્વાલે 89 બોલમાં 85 રન બનાવીને પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. યશસ્વી સદી ચૂકી ગયો, તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 16 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેના આઉટ થયા પછી ભારતનો રન રેટ ધીમો પડી ગયો. રાહુલે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી અને હવે દેવદત્ત પડિકલ સાથે ક્રીઝ પર છે. હવે, ત્રીજા દિવસે બંને પાસેથી મોટા સ્કોરની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ