IND vs NZ: ભારતે હાથમાં આવેલી મેચ ગુમાવી, 15 ઓવર પહેલા વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ ડ્રો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી. ટીમ ઈન્ડિયાને જીતની મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ કિવી બેટ્સમેનોએ મેચ બચાવી લીધી.
Published : November 23, 2026 at 1:22 PM IST
IND vs NZ: વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બે ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ ડ્રો રહી. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે અંતિમ દિવસે ઇનિંગ્સથી મેચ જીતવાની શાનદાર તક હતી, કારણ કે તેને આઠ વિકેટની જરૂર હતી. જોકે, કિવીઝે દિવસભરમાં ફક્ત ત્રણ વિકેટ ગુમાવી હતી. અંતિમ દિવસે ન્યુઝીલેન્ડ માટે ડેરિલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. છઠ્ઠી વિકેટ માટે 63 રનની ભાગીદારી છતાં, તેઓએ 258 બોલનો સામનો કર્યો અને ભારતીય બોલરોને વિકેટ લેવાની કોઈ તક ન આપી.
ટોસ હાર્યા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડે તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 368 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, ભારતે ઐતિહાસિક પ્રથમ ઇનિંગ્સનું પ્રદર્શન કર્યું, નવ વિકેટે 720 રન પર પોતાનો ઇનિંગ્સ ડિકલેર કર્યો. બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડે તેમની બીજી ઇનિંગ્સમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 239 રન બનાવ્યા જ્યારે બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ મેચને ડ્રોમાં સમાપ્ત કરવા માટે સંમતિ વ્યક્ત કરી.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
પાંચમા દિવસના પહેલા સત્રમાં ન્યુઝીલેન્ડે બે વિકેટ ગુમાવી દીધી
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના અંતિમ દિવસના પહેલા સત્રમાં ન્યુઝીલેન્ડને બે ઝટકાનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમાં ડેવોન કોનવે અને રચિન રવિન્દ્ર, જેઓ ચોથા દિવસની રમતના અંતે અણનમ હતા, તેઓ આઉટ થયા. બીજા દાવમાં બેટિંગ ફોર્મમાં સુધારો કરનાર કોનવે 65 રન બનાવીને વોશિંગ્ટન સુંદરના બોલ પર આઉટ થયો. ત્યારબાદ રચિન રવિન્દ્ર 37 રન બનાવીને પ્રખ્યાત કૃષ્ણાના હાથે કેચ આઉટ થયો.
મિશેલ અને ફિલિપ્સની ભાગીદારીએ મેચ ડ્રો કરાવી
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના પાંચમા દિવસના અંતિમ સત્રમાં ડેરિલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે શાનદાર બેટિંગ દર્શાવી, ભારતીય બોલરોને વિકેટ લેવાની કોઈ તક ન આપી. તેમણે મળીને કુલ 258 બોલનો સામનો કરીને છઠ્ઠી વિકેટ માટે અડધી સદીની ભાગીદારી કરી. ભારતીય ટીમ માટે, પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ આ ઇનિંગ્સમાં બે વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહ, અંશુલ કંબોજ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે એક-એક વિકેટ લીધી.
'આ પીચ પર દસ વિકેટ લેવી એક મોટો પડકાર છે'
મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં, શુભમન ગિલે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું મેદાન પર પાંચમો દિવસ મુશ્કેલ હતો. ગિલે કહ્યું, "અમને ખબર હતી કે આ પીચ પર દસ વિકેટ લેવી એક પડકાર હશે. અમારી પાસે કેટલીક તકો હતી જે હાથમાંથી નીકળી ગઈ. જ્યારે નીચલા ક્રમના બેટ્સમેન આવે છે, ત્યારે ખાતરીપૂર્વક કંઈ કહી શકાય નહીં. મને લાગે છે કે મેદાન પર અમારો દિવસ ખૂબ જ સારો રહ્યો. હું એકંદર ટેસ્ટ મેચથી પ્રભાવિત છું. અમે સારું પ્રદર્શન કર્યું. ઘરઆંગણે રમતા, અમે એક મજબૂત પડકાર આપ્યો. બોલરો અને બેટ્સમેન બંનેએ ફાળો આપ્યો. તેમાં બે સદી લાગી, પરંતુ અમે 700 થી વધુ રન બનાવ્યા. તે પોતે જ એક મોટી સિદ્ધિ છે."
ગિલે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં મેચ અંગે નિવેદન આપ્યું
બંને ટીમો વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાશે. શુભમન ગિલને બીજી ટેસ્ટમાં થયેલા સુધારા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, "આપણે કંઈ સુધારવાની જરૂર નથી. મને આશા છે કે ક્રાઇસ્ટચર્ચની પિચ બોલરોને થોડી મદદ કરશે. જો આપણે ત્યાં સારી બોલિંગ અને બેટિંગ કરીશું, તો પરિણામ આપણા પક્ષમાં આવશે. વેલિંગ્ટનની પિચ થોડી મદદ આપત તો સારું થાત. ઝડપી બોલરો થાકી ગયા હતા. તેઓએ લગભગ 50 ઓવર ફેંકી. આગામી મેચ ત્રણ દિવસ દૂર છે. અમે બધા બોલરોને ફ્રેશ રાખવા માંગીએ છીએ. મને નથી લાગતું કે અંતે 5-10 વધારાની ઓવર ફેંકવી ફાયદાકારક હોત."
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