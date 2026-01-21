નાગપુરમાં ટોસ રહેશે બોસ, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચમાં એક નિર્ણય નક્કી કરશે જીત
આજથી ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 5 મેચની T20i શ્રેણી શરૂ થઈ રહી છે.
Published : January 21, 2026 at 3:58 PM IST
IND VS NZ 1ST T20I: આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પહેલી T20i મેચ નાગપુરના જામથા સ્થિત વિદર્ભ ક્રિકેટ એસોસિએશન ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. આ પાંચ મેચની T20 દ્વિપક્ષીય શ્રેણી આગામી વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જેમાં મેગા ઇવેન્ટ માટે પસંદ કરાયેલા તમામ ખેલાડીઓ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતીય ટીમે 2024 થી T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે, અને દરેક વ્યક્તિ આ શ્રેણીમાં તે પ્રદર્શન ચાલુ રાખવાની આશા રાખી રહી છે.
બંને ટીમોની નજર ટોસ પર રહેશે
પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ નાગપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં પીચ ખાસ કરીને સ્પિન બોલરો માટે પ્રબળ રહી છે. અહીં અત્યાર સુધીમાં કુલ 13 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે નવ જીત મેળવી છે, જ્યારે લક્ષ્યનો પીછો કરનારી ટીમે પાંચ જીતી છે. અહીં રમાતી બધી T20 મેચોમાં, રમત આગળ વધે તેમ સ્પિન બોલરોનો પ્રભાવ વધતો જાય છે, જેના કારણે મેદાન મોટું હોવાથી બેટ્સમેન માટે લાંબા શોટ રમવાનું વધુ મુશ્કેલ બને છે.
The unbeaten SKYBALL takes on the Kiwis! 🔥#TeamIndia gears up for their final assignment before the ultimate test of the ICC Men’s #T20WorldCup 2026 🙌#INDvNZ | 1st T20I 👉 WED, 21st JAN | 6 PM! pic.twitter.com/rfu8D619IK— Star Sports (@StarSportsIndia) January 19, 2026
આવી સ્થિતિમાં, ટોસ જીતનાર ટીમ માટે પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આ સ્ટેડિયમમાં એક T20 મેચ રમાઈ ચૂકી છે, જેમાં 2016 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં કિવીઓએ ટીમ ઈન્ડિયાને 47 રનથી હરાવ્યું હતું. આ પીચ પર સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 145 થી 150 રન સુધીનો છે.
Sound On 🔊— BCCI (@BCCI) January 20, 2026
Dialling up the intensity as #TeamIndia steps into T20I mode to take on New Zealand ⚡️ #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RSE2DXLFXA
આ મેદાન પર ભારતીય ટીમનો T20I રેકોર્ડ
તેઓએ અહીં પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણમાં જીત મેળવી છે અને બેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ અહીં છેલ્લી T20I 2022 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમી હતી, જેમાં છ વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ભારતીય ટીમનો ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ 11 છે, જેમાં સાતમાં જીત અને ચારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
ભારતની T20I ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ, રિંકુ સિંહ, શ્રેયસ અય્યર (ફક્ત પ્રથમ ત્રણ T20I માટે), અભિષેક શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, કુલદિપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, તિલક વર્મા (માત્ર છેલ્લા બે T20I માટે).
આ પણ વાંચોઃ