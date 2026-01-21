તિલક વર્માની જગ્યાએ શ્રેયસ ઐયર નહિ પરંતુ આ ખેલાડી નંબર 3 પર રમશે, સૂર્યકુમાર યાદવે આપ્યા સંકેત
ઇશાન કિશન નાગપુરમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી પ્રથમ ટી20 મેચમાં જોવા મળશે.
Published : January 21, 2026 at 3:27 PM IST
નાગપુર: બે વર્ષથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની બહાર રહેલો 27 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન ઇશાન કિશન નાગપુરમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી પ્રથમ ટી20 મેચમાં જોવા મળશે. મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પુષ્ટિ આપી હતી કે ઇશાન કિશન તિલકની જગ્યાએ નંબર 3 પર રમશે, કારણ કે તે તેના હકદાર છે. ઇજાને કારણે તિલક ટી20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. તેના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
કેપ્ટન સૂર્યાએ શું કહ્યું?
સૂર્યાએ કહ્યું, "ઇશાન નંબર 3 પર રમશે. તે અમારી વર્લ્ડ કપ યોજનાઓનો ભાગ છે, અને અમે તેને ટીમમાં પસંદ કર્યો છે. તે લાંબા સમયથી ભારત માટે રમ્યો નથી, પરંતુ તે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તે લગભગ એક વર્ષ કે તેથી વધુ સમયથી ભારત માટે રમ્યો નથી, તેથી તે આ તકનો હકદાર છે."
🗣️🗣️ Ishan Kishan will play at no.3— BCCI (@BCCI) January 20, 2026
Captain @surya_14kumar on the inclusion of @ishankishan51 in #TeamIndia's Playing XI in the 1⃣st T20I against New Zealand. #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/sZ3AB7RKVH
સૂર્યાએ વધુમાં કહ્યું, "જો વાત નંબર 4 કે નંબર 5 ની હોત, તો પરિસ્થિતિ અલગ હોત. પરંતુ કમનસીબે, તિલક ઉપલબ્ધ નથી, અને મને લાગે છે કે નંબર 3 પર ઇશાન શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે."
ઇશાન કિશનનું પુનરાગમન
ઝારખંડનો આ યુવા બેટ્સમેન બે વર્ષથી વધુ સમયથી ટીમ ઇન્ડિયાની બહાર હતો, કુલ 785 દિવસ. આ દિવસોમાં, ઇશાન ઘરેલુ ક્રિકેટ તરફ વળ્યો અને પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યો. કિશને છેલ્લે 28 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારત માટે T20 મેચ રમી હતી.
ઘરેલું ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન
ટીમમાંથી લાંબા સમય સુધી ગેરહાજરી પછી, કિશન ઘરેલુ સર્કિટમાં સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તેણે તેની ઘરઆંગણાની ટીમ, ઝારખંડને તેમનો પ્રથમ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી ટાઇટલ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આ T20 ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે 10 ઇનિંગ્સમાં 197 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 57.44 ની સરેરાશથી 517 રન બનાવ્યા.
ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં, ડાબા હાથના બેટ્સમેને હરિયાણા સામે માત્ર 49 બોલમાં શાનદાર 101 રન બનાવ્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને દસ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ પછી, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાને વિજય હજારે ટ્રોફી, એક દિવસીય સ્થાનિક ક્રિકેટ ફોર્મેટમાં કર્ણાટક સામે 33 બોલમાં સદી ફટકારીને પોતાનું ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું.
આ પણ વાંચોઃ