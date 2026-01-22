ભારતીય ટીમે T20 માં ઇતિહાસ રચ્યો, સૌથી વધુ વખત 200 થી વધુ રન બનાવ્યા
ભારતીય ટીમે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં રેકોર્ડ 44મી વખત 200 થી વધુનો સ્કોર કરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : January 22, 2026 at 2:56 PM IST
નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર): ટીમ ઈન્ડિયાએ 21 જાન્યુઆરી, બુધવારના રોજ નાગપુરના વિદર્ભ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ T20I મેચમાં 238 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ ભારતીય ટીમનો T20I ક્રિકેટમાં 200 થી વધુ રનનો 44મો સ્કોર હતો, જે એક વિશ્વ રેકોર્ડ છે. આમાંથી, તેઓ ફક્ત પાંચ મેચ હારી ગયા છે અને 37 મેચ જીતી છે. ભારતનો સૌથી વધુ સ્કોર 297/6 છે, જે તેમણે 2024માં બાંગ્લાદેશ સામે બનાવ્યો હતો, અને તેમનો સૌથી વધુ સફળ પીછો 211 છે.
કઈ ટીમ સામે 200 રન કેટલી વખત બનાવ્યા છે?
આ ફોર્મેટમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સૌથી વધુ 200 રન આઠ વખત બનાવ્યા છે. તેમના પછી ઓસ્ટ્રેલિયા (સાત વખત), શ્રીલંકા (છ વખત), ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ (પાંચ વખત), વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, આયર્લેન્ડ અને અફઘાનિસ્તાન (ત્રણ વખત), બાંગ્લાદેશ (બે વખત), અને ઝિમ્બાબ્વે અને નેપાળ (એક વખત) છે.
🇮🇳 1-0 🇳🇿— Star Sports (@StarSportsIndia) January 21, 2026
A dominant show with the bat helped #TeamIndia register a thumping win at Nagpur to take an early lead in the 5-match T20I series! 👊🏻
P.S: It's a positive beginning for India in their final assignment ahead of the T20 World Cup! 🤜🏻🤛🏻
Watch #INDvNZ | 2nd T20I 👉 FRI,… pic.twitter.com/iSKygvWN4j
સૌથી વધુ 200 થી વધુ સ્કોર
ભારતનો સતત 44મો 200 થી વધુનો સ્કોર T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે, જે ઇંગ્લેન્ડની સ્થાનિક ટીમ સમરસેટને પાછળ છોડી દે છે, જેણે ટૂંકા ફોર્મેટમાં 40 વખત 200 થી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો છે. ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાં પણ આગળ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પછી દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા ક્રમે છે, જેણે 27 વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
T20I ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 200+ સ્કોર
- ભારત: 44 વખત
- દક્ષિણ આફ્રિકા: 27 વખત
- ઓસ્ટ્રેલિયા: 25 વખત
- ન્યુઝીલેન્ડ: 25 વખત
- ઇંગ્લેન્ડ: 24 વખત
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: 24 વખત
- પાકિસ્તાન: 16 વખત
- શ્રીલંકા: 13 વખત
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રીજો સૌથી મોટો સ્કોર
આ ઉપરાંત, ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રીજો સૌથી મોટો T20 સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેનો સૌથી વધુ T20 સ્કોર ઓસ્ટ્રેલિયાનો છે, જેણે 2018માં ઓકલેન્ડમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 245 રન બનાવ્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડ બીજા ક્રમે છે, તેણે 2019માં નેપિયરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 241 રન બનાવ્યા હતા.
T20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેનો સૌથી વધુ સ્કોર
- 245/5 ઓસ્ટ્રેલિયા ઓકલેન્ડ 2018
- 241/3 ઇંગ્લેન્ડ નેપિયર 2019
- 238/7 નાગપુર 2026*
- 236/4 ઇંગ્લેન્ડ ક્રાઇસ્ટચર્ચ 2025
IND vs NZ: ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રથમ T20I માં હારી ગયું
નાગપુરમાં રમાયેલી પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં, ભારતે ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં અભિષેક શર્માનો સૌથી વધુ સ્કોર 85 હતો. જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 190 રન બનાવી શક્યું હતું. ઓવરોમાં, પ્રથમ મેચમાં 48 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. શ્રેણીની બીજી મેચ 23 જાન્યુઆરીએ રાયપુરમાં રમાશે.
આ પણ વાંચોઃ