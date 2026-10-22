IND VS NZ 1ST T20: પાવરપ્લેમાં ન્યુઝીલેન્ડની ધમાકેદાર બેટીંગ, 7 ઓવરમાં સ્કોરઃ 72/1
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ ચાલી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : October 22, 2026 at 12:44 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 1:12 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે, ગુરુવાર, 22 ઓક્ટોબરના રોજ ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ માટે બે મોટા ફેરફારો કર્યા છે. બંને ટીમો પ્રથમ ટી20માં જીત સાથે શ્રેણીની શરૂઆત કરવા માંગશે, અને એક રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. બંને ટીમો છેલ્લી વખત 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં મળી હતી, જ્યાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું.
પાવરપ્લે પૂર્ણ થયો, ન્યુઝીલેન્ડનો સ્કોર 60 ને પાર
પાવરપ્લે પૂરો થયો, એટલે કે છ ઓવર રમાઈ ગઈ છે. ન્યુઝીલેન્ડે એક વિકેટ ગુમાવીને 65 રન બનાવી લીધા છે. હાલમાં, ડેરિલ મિશેલ સાત અને ફિન એલન 33 રને રમતમાં છે. અહીંથી ન્યુઝીલેન્ડની બેટિંગ કેવી રીતે આગળ વધે છે તે જોવાનું બાકી છે.
🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st T20I. Here's a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #NZvIND https://t.co/B70ADmwdHI— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ-11: ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, બેવન જેકબ્સ, માઇકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), નાથન સ્મિથ, એડમ મિલને, મેટ હેનરી, લોકી ફર્ગ્યુસન.
ભારતની પ્લેઇંગ-11: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, નમન ધીર, અક્ષર પટેલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, અર્શદીપ સિંહ, મયંક યાદવ.
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