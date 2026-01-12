"હું ભગવાનનો આભારી છું કે મને અપેક્ષા કરતાં વધુ આપ્યું..." વિરાટ કોહલીનું ભાવનાત્મક નિવેદન
પ્રથમ વનડેમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે કોહલીને તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
Ind vs NZ 1st ODI: વડોદરામાં રમાયેલી પ્રથમ વનડેમાં ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું. વિરાટ કોહલીએ શાનદાર 93 બનાવ્યા હતા અને ટીમને જીત અપાવી. પહેલા બેટિંગ કરતા ન્યૂઝીલેન્ડે 300 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ભારતે કોહલી, શુભમન ગિલ અને શ્રેયસ ઐયરની ઇનિંગ્સને કારણે લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. કોહલીને તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો.
વિરાટ કોહલીએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વનડેમાં 91 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. જ્યારે તેને તેની શાનદાર ઇનિંગ્સ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું, "એવોર્ડ જીત્યા પછી, હું મારી માતાને ગુરુગ્રામ મોકલું છું, અને મને તેના પર ગર્વ છે. જો હું મારી સફર પર પાછળ ફરીને જોઉં, તો તે એક સ્વપ્ન સાકાર થવા કરતાં ઓછું નથી. મેં હંમેશા મારી જાત પર વિશ્વાસ રાખ્યો, અને આજે હું જ્યાં છું ત્યાં પહોંચવા માટે ઘણી મહેનત કરી." ભગવાને મને ઘણું બધું આપ્યું છે.
વિરાટ કોહલીએ કહ્યું કે અનુભવ હંમેશા કામ આવે છે. મહત્વની વાત એ છે કે ટીમને આગળ લઈ જવી અને તેને જીતની સ્થિતિમાં પહોંચાડવી. હું જોખમી શોટ રમ્યા વિના વળતો હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. જ્યારે કોહલીને પૂછવામાં આવ્યું કે જ્યારે તેની સામેનો બેટ્સમેન આઉટ થાય છે ત્યારે ચાહકો તાળીઓ પાડે છે ત્યારે તેને કેવું લાગે છે, ત્યારે તેણે કહ્યું, "મને તે ગમતું નથી. મેં મહેન્દ્ર સિંહ ધોની સાથે આવું થતું જોયું છે. જ્યારે હું લોકોના ખુશ ચહેરા જોઉં છું, ત્યારે મને ખૂબ આનંદ થાય છે."
ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ અને ડેરિલ મિશેલે અડધી સદી ફટકારી. આ ખેલાડીઓએ ટીમને 300 રનના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. બાદમાં, ભારતીય ટીમને રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલની ઓપનિંગ જોડીએ મજબૂત શરૂઆત આપી. રોહિત 26 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે ગિલે 56 રન બનાવ્યા. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરી રહેલા વિરાટ કોહલીએ 93 રન બનાવ્યા. શ્રેયસ ઐયરે પણ 49 રન બનાવ્યા. આ ખેલાડીઓના કારણે જ ભારતે સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો.
