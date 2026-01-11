IND vs NZ: 2026ની પહેલી મેચ, જાણો કઈ ટીમનું પલડું ભારે, ક્યાં જોઈ શકાશે LIVE મેચ
IND vs NZ 1લી ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની રમાનારી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી વિશે જાણો વિસ્તારથી...
Published : January 11, 2026 at 10:53 AM IST|
Updated : January 11, 2026 at 11:37 AM IST
વડોદરા: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો પહેલો મુકાબલો આજે રવિવાર, 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરાના કોટંબી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 1:30 વાગ્યે રમાશે.
આ બંને ટીમો માટે 2026નો પહેલી વનડે મેચ છે. વડોદરા ગ્રાઉન્ડ 16 વર્ષમાં પહેલી વાર પુરુષોની ODI મેચનું આયોજન કરશે. અહીં રમાયેલી છેલ્લી પુરુષોની આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પણ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હતી, જ્યારે બંને ટીમો 4 ડિસેમ્બર, 2010 ના રોજ એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી, અને વર્તમાન મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે શાનદાર સદી ફટકારીને મેન ઇન બ્લુની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ન્યુઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ માઈકલ બ્રેસવેલ કરી રહ્યા છે, જ્યારે શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ મુલાકાતી ટીમ સામે પોતાનો મજબૂત ઘરઆંગણેનો રેકોર્ડ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારતે બ્લેક કેપ્સ સામે પોતાની છેલ્લી સાત ODI મેચ જીતી છે અને આ સિલસિલો આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. જ્યારે 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં ભારત સામે હાર્યા બાદ ન્યુઝીલેન્ડે સતત 9 મેચ જીતી છે.
#MeninBlue kick off 2026 with an ODI series vs the Kiwis🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 10, 2026
Fresh off an ODI series win vs SA, will #TeamIndia keep the momentum going? 👀#INDvNZ 1st ODI | 11th Jan, 12:30 PM pic.twitter.com/brA62ZrIKm
IND vs NZ ODI હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ 120 વખત ODI મેચોમાં એકબીજા સામે ટકરાઈ ચુક્યા છે. ભારતે આમાંથી 62 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 50 મેચ જીતી છે. એક મેચ ટાઇ રહી હતી, અને સાત મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. ઘરઆંગણે, ભારતનો રેકોર્ડ ઉત્તમ છે, જેમાં 31 જીત અને 8 હારનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં એક મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી.
IND vs NZ 1લી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ
ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ ODI મેચો ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ત્રણેય મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ભારતના ચાહકો Jio Hotstar એપ પર મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકે છે.
IND vs NZ બંને ટીમો માટે ટીમો
ભારત: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), વાશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ઋષભ પંત, યશસ્વી જયસ્વાલ, રવિન્દ્ર જાડેજા
ન્યુઝીલેન્ડ: માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), ડેવોન કૉન્વે (વિકેટકીપર), વિલ યંગ, હેનરી નિકોલ્સ, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ઝાચેરી ફોલ્કેસ, નિક કેલી, જોશ ક્લાર્કસન, માઈકલ રે, કાયલ જેમીસન, મિશેલ હે, આદિત્ય અશોક, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેડન લેનોક્સ.
IND vs NZ ODI શ્રેણી 2026નો સંપૂર્ણ સમયપત્રક
- પ્રથમ ODI: રવિવાર, 11 જાન્યુઆરી (વડોદરા)
- બીજી ODI: બુધવાર, 14 જાન્યુઆરી (રાજકોટ)
- ત્રીજી ODI: રવિવાર, 18 જાન્યુઆરી (ઇન્દોર)