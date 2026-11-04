પહેલી વનડે મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 5 વિકેટથી હરાવ્યું, અંશુલ કંબોજ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
IND vs NZ 1st ODI: ભારતે પ્રથમ વન-ડે મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 5 વિકેટથી વિજય મેળવીને પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે.
Published : November 4, 2026 at 3:21 PM IST
IND vs NZ 1st ODI: ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ વન-ડે (ODI) મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડે 185 રન બનાવ્યા હતા. જોકે શરૂઆતમાં લક્ષ્યાંક 186 રનનો હતો, પરંતુ વરસાદને કારણે ઓવરોની સંખ્યામાં બે વાર ઘટાડો કરવામાં આવ્યો, જેના પરિણામે ભારત માટે 32 ઓવરમાં 143 રનનો સુધારેલો લક્ષ્યાંક નક્કી થયો. ભારતે 22.4 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને જરૂરી રન બનાવી લીધા અને જીત મેળવી. આ સાથે જ તેઓ શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ થઈ ગયા છે. અંશુલ કંબોજને તેના શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો.
ન્યૂઝીલેન્ડની બેટિંગ ઘણી નબળી હતી
11 માંથી ફક્ત પાંચ બેટ્સમેન જ બે આંકડાનો આંકડો પાર કરી શક્યા. ટિમ સીફર્ટે 38 અને ડેરિલ મિશેલે 28 રન બનાવ્યા. ગ્લેન ફિલિપ્સે પણ આ દરમિયાન 30 રન બનાવ્યા. જેકબ ડફી 15 રન બનાવી શક્યા. અંતે, બ્લેર ટિકનરે આક્રમક બેટિંગ કરી. તેણે માત્ર 23 બોલમાં 34 રનની ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન તેણે ચાર છગ્ગા અને એક ચોગ્ગો ફટકાર્યો. તે 11મા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવ્યો. જો બ્લેર આ ઇનિંગમાં ન આવ્યો હોત, તો ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 150 રનનો સ્કોર પણ પાર કરવો મુશ્કેલ હોત.
A strong start in Auckland as India go 1-0 up in the ODI series 👏 📝: https://t.co/jdZ9ThMt2k https://t.co/qXM7783FZH— ICC (@ICC) November 4, 2026
ભારતીય ટીમ દ્વારા શાનદાર બોલિંગ
ભારતીય ટીમે પ્રભાવશાળી બોલિંગનું પ્રદર્શન કર્યું. અર્શદીપ સિંહે તેની 10 ઓવરમાં 70 રન આપીને ચાર વિકેટ ઝડપી. અંશુલ કંબોજે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું અને પોતાની 10 ઓવરમાં માત્ર 22 રન આપીને બે વિકેટ મેળવી. અંશુલ કંબોજને ગુરનૂર બ્રારે 9.2 ઓવરમાં 44 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. અક્ષર પટેલ અને આકિબ નબીને કોઈ વિકેટ મળી નહીં. નબીએ છ ઓવરમાં 33 રન આપ્યા, જ્યારે પટેલે પોતાની 5 ઓવરમાં માત્ર 12 રન આપ્યા.
Leading the charge with the ball 💪 Anshul Kamboj bags the Player of the Match honours for his exceptional bowling performance in the 1st ODI against New Zealand 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/iZN2Y53Nur #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/8Nho0HwiKf— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
વિરાટ કોહલીએ અડધી સદી ફટકારી
ભારત માટે વિરાટ કોહલીએ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા બેટિંગ કરવા ઉતરી, ત્યારે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પહેલી ઓવરમાં જ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા વિરાટ કોહલીએ કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે મજબૂત ભાગીદારી કરી. શુભમન ગિલ 56 બોલમાં 37 રન બનાવીને આઉટ થયો. જોકે, કોહલીએ બેટિંગ ચાલુ રાખી. જોકે, ટીમ જીત તરફ આગળ વધતી ગઈ તેમ છતાં વિકેટો પડતી રહી.
કોહલીએ 51 બોલમાં 74 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં તેણે 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો. શ્રેયસ અય્યર 13 બોલમાં માત્ર 15 રન જ બનાવી શક્યો. અક્ષર પટેલ બે બોલનો સામનો કર્યા બાદ ખાતું ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થઈ ગયો. કે.એલ. રાહુલ 5 બોલમાં 3 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. આ દરમિયાન, નમન ધીરે 3 બોલમાં 5 રન બનાવ્યા, જેમાં એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
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