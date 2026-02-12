T20 વર્લ્ડકપ 2026: ટીમ ઈન્ડિયાની બીજી મેચ આજે, નામિબિયા સામે પ્લેઈંગ-11માં મોટા ફેરફારની સંભાવના
IND vs NAM મેચ પ્રીવ્યૂ: ભારત આજે અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે નામિબિયા સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાની બીજી મેચ રમશે.
Published : February 12, 2026 at 10:20 AM IST
T20 વર્લ્ડ કપ 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના છઠ્ઠા દિવસે 12 ફેબ્રુઆરીએ ત્રણ મેચ યોજાવાની છે. પહેલી મેચ શ્રીલંકા અને ઓમાન વચ્ચે પલ્લેકેલેમાં રમાશે, જ્યારે બીજી મેચમાં નેપાળ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઇટાલી સામે રમશે. ત્રીજી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને નામિબિયા વચ્ચે રમાશે.
નામિબિયા સામેની મેચ પહેલા, ઓપનર અભિષેક શર્માને પેટના ઈન્ફેક્શનના કારણે બે દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હોવાના સમાચારથી ભારતના પ્લાનને અસર થઈ હતી. ડાબોડી ખેલાડી હવે દિલ્હીમાં રમશે તેવી શક્યતા નથી. આ ફેરફાર કદાચ મહત્વપૂર્ણ ન લાગે, પરંતુ તે અભિષેકની લયમાં થોડો વિક્ષેપ લાવી શકે છે.
સુંદર સેમસન કરતાં સારો
15 સભ્યોની ટીમમાં, સંજુ સેમસન અભિષેક માટે સૌથી નેચરલ બેટિંગ રિપ્લેસમેન્ટ લાગશે. તેમ છતાં, તેણે મુશ્કેલ સમયનો સામનો કર્યો છે, જોકે તે જમણા હાથનો બેટ્સમેન હોવાથી ઓપનિંગમાં ઇશાન કિશનને મદદ થશે. એવી પણ પ્રબળ શક્યતા છે કે ભારત વોશિંગ્ટન સુંદરને ટીમમાં સામેલ કરશે જેથી બેટિંગ સંતુલન મજબૂત બને, જેનાથી બેટિંગ ક્રમમાં વધુ સુગમતા આવે.
મોટા અને નાના પાસાં
કાગળ પર, આ એક નબળી ટીમ સામેની મેચ છે. બંને ટીમો T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ વાર મળી છે. ભારતે 2021 માં દુબઈમાં નવ વિકેટથી આરામથી જીત મેળવી હતી. રેન્કિંગ, અનુભવ અને સંસાધનોમાં પણ નોંધપાત્ર અંતર છે. ભારત T20I માં 30 થી વધુ સરેરાશ અને 140 થી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ ધરાવતા ઘણા બેટ્સમેન ધરાવે છે. પેટના દુખાવા પછી નેટ પર પાછા ફરેલા જસપ્રીત બુમરાહ અને ડેથ ઓવરમાં અર્શદીપ સિંહની આગેવાની હેઠળના ભારતના બોલિંગ યુનિટે આ એડિશનમાં આઠથી ઓછા ઓવર પ્રતિ ઓવરની એવરેજથી કામ કર્યું છે.
જોકે, નામિબિયા ફક્ત મહેમાન બનીને નથી આવ્યું. કેપ્ટન ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ ટીમનો આધારસ્તંભ રહ્યો છે. ટેકનિકલી મજબૂત અને સ્વભાવથી આશ્વસ્ત. જાન ફ્રાયલિંક ડાબા હાથનો ઝડપી બોલર છે, જ્યારે જેજે સ્મિત અને રુબેન ટ્રમ્પેલમેન અનુશાસિત સીમ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.
February 11, 2026
પિચ, ઝાકળ અને ટોસ
બેટ્સમેનના ટકી ગયા પછી પિચ ક્લીન હિટિંગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે, જોકે લાઇટમાં શરૂઆતની ગતિ સીમર્સને અનુકૂળ થઈ શકે છે. ઝાકળ ફરી એકવાર રણનીતિ પર અસર કરી શકે છે, જે કેપ્ટનોને રનચેઝ માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ સામાન્ય રીતે બેટિંગ માટે અનુકૂળ છે. શરૂઆતમાં થોડો સ્વિંગ થઈ શકે છે, અને જેમ જેમ સમય આગળ વધે છે, સ્પિનરો વધુ પકડ મેળવે છે. રાત્રિની ગેમમાં, ઝાકળ ઘણીવાર રનચેઝને સરળ બનાવે છે, તેથી બંને કેપ્ટન ટોસ જીત્યા પછી પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું નક્કી કરી શકે છે. પરિસ્થિતિના આધારે, પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સ્કોર ઘણીવાર 170-180+ ની આસપાસ રહે છે.
ભારતીય ટીમ: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), ઇશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હાર્દિક પંડ્યા, વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અભિષેક શર્મા, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, તિલક વર્મા.
નામિબિયા ટીમ: ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ (કેપ્ટન), ઝેન ગ્રીન, જેન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટોન, જાન ફ્રાયલિંક, જેજે સ્મિત, બર્નાર્ડ શોલ્ટ્ઝ, રુબેન ટ્રમ્પેલમેન, બેન શિકોન્ગો, જેક્સ બ્રાસેલ, મેક્સ હેઇન્ગો, વિલેમ માયબર્ગ, મલાન ક્રુગર, લોરેન સ્ટીનકેમ્પ, બાલનકેમ્પ.
