ઐતિહાસિક ભારત-જાપાન T20I પર વાવાઝોડાનો ખતરો, ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર
ભારત અને જાપાન 22 સપ્ટેમ્બરે સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર સામસામે ટકરાશે. આ ઐતિહાસિક મુકાબલા પહેલાં, હવામાન ચાહકો માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયું છે.
Published : September 21, 2026 at 6:00 PM IST
IND VS JPN T20I: ભારત અને જાપાન વચ્ચેની ઐતિહાસિક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પર હવે ખરાબ હવામાનનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. જાપાનમાં ત્રાટકેલા શક્તિશાળી ટાયફૂન 'દુજુઆન' (Dujuan) ને કારણે ત્યાંની સ્થિતિ વણસી છે. તેજ પવન અને મુશળધાર વરસાદને લીધે, ભારતીય ટીમને મેચના આગલા દિવસે ટ્રેનિંગ સેશન રદ કરવાની ફરજ પડી હતી. પરિણામે, 22 સપ્ટેમ્બરે 'સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ' ખાતે યોજાનારી આ વિશેષ મેચના આયોજન અંગે ચાહકોમાં ચિંતા વધી રહી છે.
શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ જાપાન સામે એકમાત્ર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવા જઈ રહી છે. પુરુષોની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બંને દેશો વચ્ચેનો આ સૌપ્રથમ મુકાબલો હશે. 'સુઝુકી કપ' તરીકે ઓળખાતી આ મેચ ભારત અને જાપાન વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોજવામાં આવી રહી છે. જોકે, મેચ પહેલાં ખરાબ હવામાનને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાની તૈયારીઓમાં અવરોધ ઊભો થયો છે.
📸📸 Picture-perfect frames with the Captains 🏆— BCCI (@BCCI) September 21, 2026
The stage is set for a historic clash between #TeamIndia and Japan 🤝#TeamIndiaInJapan | @CricketJapan pic.twitter.com/5mGTm42RZj
જાપાનના ઘણા વિસ્તારોને ખતરો
21 સપ્ટેમ્બરના રોજ, વાવાઝોડું ડુઆઝુન જાપાનના પેસિફિક કિનારાની નજીક આવી રહ્યું હતું. હાલમાં કેન્ટો પ્રદેશમાં ભારે વરસાદ અને જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે. જાપાન હવામાન એજન્સીએ પણ ચેતવણી આપી છે કે વાવાઝોડું નજીક આવતાની સાથે પરિસ્થિતિ ઝડપથી બગડી શકે છે. AccuWeather મુજબ, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાનો શહેરમાં દિવસના સમયે વરસાદ પડવાની 83 ટકા શક્યતા છે. આનાથી ઐતિહાસિક ભારત-જાપાન મેચ પહેલા ચાહકો અને આયોજકો ભયભીત છે.
WHERE TO WATCH THE SUZUKI CUP 🚨— 一般社団法人 日本クリケット協会｜ JCA Japan Cricket Association (@CricketJapan) September 21, 2026
明日、午後1時（日本時間）に日本とインドによる歴史的な一戦をお見逃しなく！📺✨ #japancricket #クリケット #suzukicup #TeamIndiainJapan pic.twitter.com/ElMiUC2FUv
એ નોંધનીય છે કે પૂર્વી જાપાનના ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી ચૂક્યો છે. ઇઝુ ટાપુઓ અને પેસિફિક કિનારાના કેટલાક વિસ્તારોમાં 19 સપ્ટેમ્બરથી 300 મીમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં વધુ તીવ્ર વરસાદની આગાહી કરી છે. કેન્ટો અને મધ્ય જાપાનમાં સતત વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે પૂર આવી શકે છે.
વાવાઝોડાની અસર એશિયન ગેમ્સ પર પણ પડી હતી. ખરાબ હવામાનને કારણે સોમવારે અશ્વારોહણ કાર્યક્રમો મુલતવી રાખવાની ફરજ પડી હતી, જે હવે 22 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાના હતા. 21 સપ્ટેમ્બરે જાપાનમાં ઓછામાં ઓછી 275 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ભારે પવન અને વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો હતો.
A new innings of friendship! 🇮🇳✨🇯🇵— Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2026
75 years of friendship celebrated right on the 22-yard pitch!
Watch #JPNvIND T20I #SuzukiCup 👉 TUE, 22nd SEP, 9:30 AM on Star Sports 1 and Star Sports 1 Hindi! pic.twitter.com/T4GMHUbRr2
ભારત-જાપાન મેચ એશિયન ગેમ્સ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની અંતિમ મેચ છે. ભારતીય ટીમ 28 સપ્ટેમ્બરે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચશે. ભારતે છેલ્લી એશિયન ગેમ્સમાં T20 ક્રિકેટ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો અને વર્તમાન T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન છે. તેથી, ટીમ અને ચાહકો બંને હવે જાપાન સામેની મેચ માટે હવામાન પર નજર રાખી રહ્યા છે.
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