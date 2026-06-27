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IND Vs IRE: શું વૈભવ સૂર્યવંશીને આગામી મેચમાં તક મળશે? પૂર્વ ચીફ સિલેક્ટરે આપ્યો આ જવાબ

ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બીજી ટી20 રવિવારે 28 જૂનના રોજ રમાશે

ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બીજી ટી20 રવિવારે 28 જૂનના રોજ રમાશે
ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બીજી ટી20 રવિવારે 28 જૂનના રોજ રમાશે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 6:47 PM IST

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IND vs IRE 2nd T20: અત્યારે ક્રિકેટ વિશ્વમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, શું વૈભવ સૂર્યવંશીને આયર્લેન્ડ સામે ડેબ્યૂ કરવાની તક મળશે કે નહીં? 15 વર્ષીય ખેલાડીને પહેલી મેચ માટે ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો ન હતો. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે જણાવ્યું હતું કે, કમનસીબે તે આજે રમશે નહીં. અમારી ટીમમાં ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓ છે જેમણે છેલ્લી કેટલીક શ્રેણીઓમાં ભારત માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેથી, હાલ માટે, અમે તે ખેલાડીઓ પર આધાર રાખી રહ્યા છીએ.

ભારતે પહેલી મેચમાં 34 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, શ્રેણી બચાવવા માટે, ભારતે 28 જૂને રમાનારી બીજી મેચ જીતવી જ પડશે અને શ્રેણી જીતવા અંતિમ મેચ જીતવી જ જોઈએ. પરંતુ તે પહેલાં, ફેન્સ જાણવા માંગે છે કે શું વૈભવને આ મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પસંદ કરવામાં આવશે. ઘણા ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ માને છે કે ડ્રેસિંગ રૂમમાં વૈભવની હાજરી એક મહત્વપૂર્ણ મોટી વાત છે. તે ફક્ત ત્યાં બેસીને ઘણું શીખી શકે છે. જ્યારે તેનો સમય આવશે, ત્યારે તે ચોક્કસપણે રમશે.

જો તક મળે તો...

જો વૈભવને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવે તો સંજુ સેમસન અથવા ઇશાન કિશન જેવા ખેલાડીઓમાંથી કોઈ એકને બહાર બેસવું પડી શકે છે. આ બંને ખેલાડીઓ પહેલી મેચમાં જ નિષ્ફળ ગયા હતા. ટીમ મેનેજમેન્ટ સેમસનની જગ્યાએ વૈભવને તક આપવાનું વિચારી રહી છે.

પૂર્વ ચીફ સિલેક્ટરે શું કહ્યું?

ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન અને ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકાર દિલીપ વેંગસરકર માને છે કે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીની બેટિંગ તેના શાનદાર હેન્ડ-આઈ કો-ઑર્ડિનેશનને કારણે ખૂબ જ ખાસ અને અવિશ્વસનીય છે.

વેંગસરકરને આશા છે કે, સૂર્યવંશી આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ભારતીય ટીમમાં ડેબ્યૂ કરવા માટે મળેલી તકનો પૂરો લાભ લેશે. પીટીઆઈ સાથેની એક ખાસ મુલાકાતમાં તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે વૈભવને તક મળશે અને જ્યારે પણ તે મળશે, ત્યારે તે તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશે. તે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે અને તેની બેટિંગ ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે."

તેમણે આગળ કહ્યું, "તેની પાસે અપાર ક્ષમતા છે." તે કેટલાક એવા શોટ રમે છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે. તેની બેટિંગ શૈલી સંપૂર્ણપણે અનોખી છે. તેના ઉત્તમ બેટ સ્વિંગ અને હાથ-આંખના સંકલનથી, તે બોલને સરળતાથી પાર્કની બહાર ફટકારી શકે છે. તેણે T20 ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરશે

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૂર્યવંશીના ભવિષ્ય વિશે પૂછવામાં આવતા, વેંગસરકરે કહ્યું, "મેં તેને લાંબા ફોર્મેટમાં રમતા જોયો નથી. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે જો તક મળશે તો તે ત્યાં પણ સારું પ્રદર્શન કરશે."

વૈભવને સચિન પાસેથી શીખવાની સલાહ

સૂર્યવંશીને દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર પાસેથી શીખવાની સલાહ આપતા તેમણે કહ્યું, "તેંડુલકર તેની ઉંમર કરતાં ઘણો પરિપક્વ લાગતો હતો. તે ઉચ્ચતમ સ્તરે ક્રિકેટ રમવા માટે માનસિક રીતે તૈયાર હતો, અને તેથી જ તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી." તેમણે કહ્યું, "તેંડુલકર અત્યંત શિસ્તબદ્ધ, ઉત્સાહી અને પોતાના લક્ષ્યો પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે સમર્પિત હતો. સૂર્યવંશી જેવા યુવા ખેલાડીઓએ તેમની પાસેથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ."

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