જૂનમાં સૂર્યાની સેના ઉતરશે મેદાનમાં, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા આ ટીમ સામે T20 શ્રેણી રમશે
ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવાની હતી.
Published : March 20, 2026 at 1:36 PM IST
IND VS IRE: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં વિજય મેળવ્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ હવે 2026 ની IPL માં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. પરિણામે, ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે: આપણા ચેમ્પિયન ખેલાડીઓ તેમની આગામી T20 શ્રેણી ક્યારે રમશે? કાર્યક્રમ મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયા તેની આગામી T20 શ્રેણી ઇંગ્લેન્ડ સામે રમવાની હતી જો કે, હવે એવું નથી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર નીકળતા પહેલા જ T20 શ્રેણી રમવાની છે.
જૂનમાં સૂર્યકુમાર યાદવની સેના મેદાનમાં ઉતરશે
ઇંગ્લેન્ડ સામેની તેમની સફેદ બોલ શ્રેણી પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આયર્લેન્ડના પ્રવાસે જવા માટે તૈયાર છે, જ્યાં તેઓ T20 શ્રેણી રમશે. 2026ના ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં વિજય બાદ આ ટીમ ઇન્ડિયાની પ્રથમ T20 શ્રેણી હશે. પરિણામે, બધાની નજર આ શ્રેણી પર કેન્દ્રિત રહેશે. BCCI, રાષ્ટ્રીય પસંદગીકારો અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર 2028ના ઓલિમ્પિક અને આગામી T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ શરૂ કરવા માટે આ શ્રેણીનો ઉપયોગ કરશે. પરિણામે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પર નોંધપાત્ર દબાણ રહેશે. ટીમ ઇન્ડિયાના લગભગ દરેક ખેલાડી હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં દેખાય છે; તેઓ 2026ના IPL પહેલા આ ગતિ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
આયર્લેન્ડના અધિકારીએ આગામી શ્રેણીની માહિતી આપી
નોંધનીય છે કે, 2026ના ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમના નબળા પ્રદર્શન બાદ આયર્લેન્ડ ટીમના કેપ્ટન પોલ સ્ટર્લિંગે 19 માર્ચે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું. ટીમના ભવિષ્ય વિશે બોલતા, આયર્લેન્ડના હાઇ પર્ફોર્મન્સ ડિરેક્ટર, ગ્રેહામ વેસ્ટે પણ આ આગામી શ્રેણી અંગે વિગતો જાહેર કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે 2028માં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છીએ. વધુમાં, પોલ સ્ટર્લિંગે હવે T20 કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે. પરિણામે, જૂનમાં ભારત સામેની શ્રેણીથી એક નવો કેપ્ટન ચાર્જ સંભાળશે."
ભારત-આયર્લેન્ડ સામ સામે
ભારતે છેલ્લા સાત વર્ષમાં ત્રણ વખત (2018, 2022અને 2023માં) આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો છે. ડબલિનના માલાહાઇડ મેદાન પર રમાયેલી આ મેચોએ સતત મોટી સંખ્યામાં દર્શકોને આકર્ષ્યા છે. ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની આ આગામી T20 શ્રેણી બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા તેનો ઉપયોગ ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસની તૈયારી માટે કરશે, ત્યારે આયર્લેન્ડ નવા નેતૃત્વ હેઠળ નવી શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
