આવતીકાલે અંડર 19 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ
અંડર 19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઈનલ મેચ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે.
Published : February 5, 2026 at 4:03 PM IST
U19 WORLD CUP FINAL: 4 ફેબ્રુઆરીએ રમાયેલી અંડર-19 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં, ભારતીય અંડર-19 ટીમે રેકોર્ડ ચેઝમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને 10મી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. અગાઉ, ઇંગ્લેન્ડે ટૂર્નામેન્ટની પહેલી સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું હતું. હવે અંડર 19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે.
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ 6 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવારના રોજ રમાશે. ફાઇનલ ઝિમ્બાબ્વેના હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ બપોરે 1 વાગ્યે શરૂ થશે, જેના કારણે તે ભારત માટે ડે-નાઇટ મેચ બનશે.
આ વર્લ્ડ કપમાં બંને ટીમ એક પણ મેચ હારી નથી
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ એક પણ મેચ હાર્યા વિના આ તબક્કામાં પહોંચ્યા છે. સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડે પ્રબળ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને હરાવી હતી, જ્યારે ભારતે રેકોર્ડ રન ચેઝમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. બંને ટીમોનો અજેય સિલસિલો હવે ફાઇનલમાં તેમાંથી એક દ્વારા રોકાશે. બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાલમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે, અને એવી શક્યતા છે કે આ મુકાબલો ખૂબ જ રોમાંચક રહેશે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ હેડ-ટુ-હેડ આંકડા
જો આપણે અંડર-19 યુથ વનડેમાં બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોને ધ્યાનમાં લઈએ, તો ભારતનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ અત્યાર સુધીમાં 55 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે, જેમાંથી ભારતે 41 મેચ જીતી છે. ઇંગ્લેન્ડે 13 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી છે. આંકડા ભારતના પક્ષમાં હોઈ શકે છે, પરંતુ ફાઇનલમાં દબાણ હેઠળ કંઈપણ થઈ શકે છે.
લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવું
ભારતમાં, આ મોટી મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે. ચાહકો JioHotstar એપ અને તેની વેબસાઇટ દ્વારા મોબાઇલ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકે છે.
ફાઇનલ મેચ માટે બંને ટીમો
ભારતીય ટીમ: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), આર.એસ. એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ડી. દીપેશ, મોહમ્મદ એમાન, એરોન જ્યોર્જ, અભિજ્ઞાન કુંડુ, કિશન કુમાર સિંહ, વિહાન મલ્હોત્રા, ઉદય મોહન, હેમિલ પટેલ, ખિલન એ. પટેલ, હર્ષવર્ધન સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી, વેદાંત ત્રિવેદી
ઇંગ્લેન્ડ ટીમ: થોમસ રેવ (કેપ્ટન), ફરહાન અહેમદ, રોકી એલર્ટ, બિલ વિસન, બેન ડોકિન્સ, કાલેબ ફોકનર, અલી ફારૂક, એલેક્સ ફ્રેન્ચ, એલેક્સ ગ્રીન, લ્યુક હેન્ડરસન, મેની લાર્ડન, બેન મેયર, જેમ્સ મીટો, જો મૂર્સ, સેબેસ્ટિયન મોર્ગન
