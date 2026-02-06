U 19 WORLD CUP FINAL: ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની અંડર-19 ટીમો વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં આમને-સામને છે. ભારતીય કેપ્ટન આયુષે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : February 6, 2026 at 1:14 PM IST
IND VS ENG U 19 WORLD CUP FINAL: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ICC વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમના કેપ્ટન આયુષે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપની સૌથી મોટી મેચ આજે રમાઈ રહી છે. આ વર્લ્ડ કપ ODI ફોર્મેટમાં રમાઈ રહ્યો છે, તેથી તે સંપૂર્ણ 50 ઓવરની મેચ હશે. અત્યાર સુધી, બંને ટીમોએ શાનદાર પ્રદર્શન કરી અહીંયા સુધી પહોંચી છે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ એક પણ મેચ હાર્યા નથી
ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ આયુષ મ્હાત્રે કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમનું નેતૃત્વ થોમસ રેવ કરી રહ્યા છે, જે હાલમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ બંને એક પણ મેચ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે એક ટીમનો વિજય ક્રમ આજે ચાલુ રહેશે, પરંતુ બીજી ટીમનો વિજય ક્રમ તૂટી જશે.
It's a tight race to the end for England and India in an unmissable title decider for the 2026 #U19WorldCup 🏆— ICC (@ICC) February 6, 2026
Don't miss the action. Find out how to watch 👉 https://t.co/xPyPKzGMQU pic.twitter.com/glCMjN4R5d
ટીમ ઈન્ડિયા છઠ્ઠી વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં
ભારતીય ટીમ 6 આવૃત્તિઓમાં અંડર-19 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી છે. મોહમ્મદ કૈફ, યુવરાજ સિંહ, વિરાટ કોહલીથી શુભમન ગિલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા ખેલાડીઓ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાંથી જ મળ્યા છે.
Ayush Mhatre has won the Toss & India will BAT first in the finals of ICC Men's U19 World Cup! 🇮🇳👍🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
6th title loading for India? 👀
ICC Men's #U19WorldCup | FINAL | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/ZFk8pN9tv3 pic.twitter.com/1PsttXXKcr
ઈંગ્લેન્ડે એક વાર આ ખિતાબ જીત્યો છે
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ઈંગ્લેન્ડ માટે ખાસ સારો રહ્યો નથી. ટીમે ફક્ત એક જ વાર આ ખિતાબ જીત્યો છે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ટીમ ઈન્ડિયા ફરીથી આ ખિતાબ જીતશે કે પછી લાંબા સમય પછી ઈંગ્લેન્ડ તેને જીતશે.
Team sheets are locked for the BIG FINAL! 📋— Star Sports (@StarSportsIndia) February 6, 2026
No changes for #TeamIndia as the Future Stars set their sights on the 6th ICC Men's U19 title! 🏆
ICC Men's #U19WorldCup | FINAL | #INDvENG | LIVE NOW 👉 https://t.co/ZFk8pN9tv3 pic.twitter.com/Wc0F4gfKB3
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ પ્લેઇંગ-11
ભારત U19 પ્લેઇંગ-11
એરોન જ્યોર્જ, વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), આરએસ એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, હેનીલ પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન
ઇંગ્લેન્ડ U19 પ્લેઇંગ-11
બેન ડોકિન્સ, જોસેફ મૂર્સ, બેન મેયસ, થોમસ રીવ્સ (કેપ્ટન), કાલેબ ફોકનર, રાલ્ફી આલ્બર્ટ, ફરહાન અહેમદ, સેબેસ્ટિયન મોર્ગન, જેમ્સ મિન્ટો, મેની લમ્સડેન, એલેક્સ ગ્રીન.
