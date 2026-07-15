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IND VS ENG: ભારત-ઇંગ્લેન્ડ બીજી વનડે મેચનો સમય બદલાયો, મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી ODI શ્રેણીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો જાણીએ કે હવે બીજી મેચ ક્યારે અને કયા સમયે રમાશે.

IND VS ENG 2ND ODI TIME CHANGED
IND VS ENG 2ND ODI TIME CHANGED (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 5:55 PM IST

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IND VS ENG: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચનો સમય બદલાવાનો છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ બર્મિંગહામમાં રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું, અને હવે તેઓ બીજી મેચમાં પણ જીત મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. પરિણામે, બીજી મેચ ચોક્કસપણે રોમાંચક બનશે. તો, અમે તમને જણાવીશું કે બીજી મેચ કયા સમયે શરૂ થશે, કઈ તારીખે રમાશે અને તમે તેને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકો છો.

બીજી વનડે ક્યારે રમાશે?

ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ વનડે શ્રેણીની બીજી મેચ 16 જુલાઈએ કાર્ડિફના સોફી ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ જીતીને અજેય લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.

બીજી વનડે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ વનડે શ્રેણીની બીજી મેચના સમયમાં ફેરફાર થશે. મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 1:00 વાગ્યે શરૂ થશે, બપોરે 3:30 વાગ્યે નહીં. ભારતમાં, મેચ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેથી, બંને કેપ્ટન સાંજે 5:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

બીજી વનડે ક્યાં જોઈ શકાય છે?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર ટીવી પર જોઈ શકાય છે. તમે આ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર જોઈ શકો છો. ઉપરાંત, આ મેચના તમામ અપડેટ્સ માટે ન્યૂઝ નેશન સાથે જોડાયેલા રહો.

પ્રથમ વનડે મેચમાં ભારતની જીત

એજબેસ્ટન ખાતે રમાયેલી પ્રથમ વનડેમાં, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડની ટીમ સંપૂર્ણ 50 ઓવર સુધી બેટિંગ કરવામાં નિષ્ફળ રહી, 47.5 ઓવરમાં 258 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ટીમ ઇન્ડિયાએ 45.2 ઓવરમાં ફક્ત 4 વિકેટ ગુમાવીને તેને હાંસલ કરી લીધું, પ્રથમ વનડે 6 વિકેટથી જીતી લીધી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે 80, વોશિંગ્ટન સુંદરે 52* અને અક્ષર પટેલે 57* રન બનાવ્યા.

ભારત શ્રેણી પર કબજો કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી ચાલી રહી છે. પહેલી મેચ જીતીને, ટીમ ઇન્ડિયાએ 1-0 થી લીડ મેળવી લીધી છે. હવે, તેઓ બીજી વનડે પણ જીતીને શ્રેણીમાં અજેય લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. જોકે, આ કાર્ય સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે યજમાન ઇંગ્લેન્ડ, જીત મેળવવા અને શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરવા માટે કટિબદ્ધ હશે. પરિણામ ગમે તે હોય, ક્રિકેટ ચાહકો ચોક્કસપણે એક રોમાંચક મેચ જોશે.

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