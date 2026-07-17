શું રોહિત શર્મા ODI માંથી નિવૃત્તિ લેશે? લોર્ડ્સ મેચ પહેલા સસ્પેન્સ વધ્યો, માતા-પિતા લંડન પહોંચ્યા
રોહિત શર્માએ પહેલી વનડેમાં માત્ર 11 રન બનાવ્યા હતા અને કાર્ડિફમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં 47 બોલમાં માત્ર 26 રન જ બનાવી શક્યો હતો.
Published : July 17, 2026 at 11:56 AM IST
ROHIT SHARMA RETIREMENT: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માના માતા-પિતા ગુરનાથ શર્મા અને પૂર્ણિમા શર્મા 19 જુલાઈએ લોર્ડ્સમાં રમાનારી ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી અને અંતિમ ODI પહેલા લંડન પહોંચી ગયા છે. અહેવાલો અનુસાર, આ મેચ રોહિત શર્માના ODI કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ હોઈ શકે છે. પસંદગીકારો દ્વારા આગામી યોજનાઓ વિશે જાણ કર્યા પછી, રોહિતે પોતે તેના માતા-પિતા માટે લોર્ડ્સમાં હાજર રહેવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. જેથી તેઓ તેની છેલ્લી મેચ જોઈ શકે. અલબત્ત, આ બધું અત્યાર સુધીના અહેવાલોના આધારે જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
પસંદગીકારોની નજર 2027 વર્લ્ડ કપ પર છે
અહેવાલો મુજબ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને પસંદગી સમિતિએ ગયા અઠવાડિયે રોહિત શર્માને આગામી રોડમેપ વિશે માહિતી આપી હતી. પસંદગીકારો હવે 2027 ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધી રહ્યા છે અને તેમની યોજના યુવા ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કરવાની છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે યશવી જયસ્વાલ જેવા યુવા બેટ્સમેનોને આગામી ODI સેટઅપમાં મોટી અને નિયમિત ભૂમિકા આપવામાં આવી શકે છે. જેના કારણે રોહિત શર્માને વધુ તકો મળશે નહીં.
🚨 A BIG UPDATE ON ROHIT SHARMA 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) July 16, 2026
- Lord's ODI could be Rohit Sharma's last match for India. [Devendra Pandey]
Selectors has informed that Rohit isn't in plans for 2027 World Cup. pic.twitter.com/r6rOPdDTTv
હાલના ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાં રોહિત શર્માનું નબળું પ્રદર્શન
હાલનો ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ રોહિત શર્મા માટે બેટ દ્વારા ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલો રહ્યો છે. તેણે પહેલી વનડેમાં માત્ર 11 રન બનાવ્યા અને કાર્ડિફમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં 47 બોલમાં માત્ર 26 રન બનાવ્યા. આખી શ્રેણી દરમિયાન, રોહિત તેની સામાન્ય આક્રમક શૈલીમાં જોવા મળ્યો નથી અને ઈંગ્લેન્ડના શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ આક્રમણ સામે સતત રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરતો જોવા મળ્યો છે. બીજી વનડેમાં નિષ્ફળતા પછી તરત જ, સમાચાર આવ્યા કે રોહિત શર્મા હવે વનડે ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેશે.
🚨 NO ROHIT SHARMA FOR WORLD CUP. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 16, 2026
- Lord’s could be Rohit’s final ODI as the selectors have conveyed him he’s not part of the 2027 World Cup plans. (Express Sports). pic.twitter.com/7Mg7Cki2TV
બીજા દિવસે ભારતની હાર બાદ જ્યારે બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે રોહિત જેવા ખેલાડીને દબાણ લાગતું નથી. કોટકે કહ્યું, "રોહિત શર્મા જેવા મોટા ખેલાડી પર કોઈ દબાણ હોઈ શકે નહીં. તે એટલો અનુભવી અને મોટો ક્રિકેટર છે કે આવી બાબતો તેના પર અસર કરતી નથી. પહેલી બે મેચમાં કોઈ રન નહોતા, પણ તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. બીજી મેચમાં પણ એવું લાગતું હતું કે તેની પાસે મોટી ઇનિંગ્સ હશે."
Batting coach Sitanshu Kotak has thrown his weight behind Rohit Sharma despite a slow start to the series for the former skipper 🗣️#ENGvIND pic.twitter.com/VuNEOojFDP— Cricbuzz (@cricbuzz) July 17, 2026
એક શાનદાર વન-ડે કારકિર્દીનો અંત?
જો લોર્ડ્સ વન-ડે રોહિત શર્માની છેલ્લી મેચ સાબિત થાય છે, તો તે ક્રિકેટ ઇતિહાસની સૌથી પ્રભાવશાળી વન-ડે કારકિર્દીમાંની એકનો અંત હશે. રોહિતે અત્યાર સુધીમાં 286 વન-ડે મેચોમાં 48.67 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 11731 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 32 સદી અને 58 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વન-ડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર (264 રન) નો રેકોર્ડ પણ તેમના નામે છે. આ ઉપરાંત, તેમણે 2023 ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું અને 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી. એટલું જ નહીં, ટીમ ઇન્ડિયાએ 2025 માં તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પણ જીતી.
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