"હું આ એવોર્ડ માટે લાયક નથી" સંજુ સેમસને બુમરાહ વિશે કહી હૃદયસ્પર્શી વાત
ઇંગ્લેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં સંજુ સેમસનને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. તેણે મેચમાં 89 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી.
SANJU SAMSON ON JASPRIT BUMRAH: ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના રોમાંચક બીજા સેમિફાઇનલમાં, ટીમ ઇન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસને શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણે 42 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 89 રન ફટકાર્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સેમસન અને અન્ય બેટ્સમેનોની નાની ઇનિંગના આધારે, ભારતે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 253/7 નો સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડે પણ શાનદાર બેટિંગ કરતા 7 વિકેટ ગુમાવીને 246 રન બનાવ્યા. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતે 7 રનથી સાંકડા અંતરથી જીત મેળવી અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
સંજુ સેમસનને તેની શાનદાર ઇનિંગ બદલ પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, એવોર્ડ સ્વીકારતી વખતે, સેમસને કહ્યું કે તે આ એવોર્ડ માટે લાયક નથી લાગતો. તેણે કહ્યું કે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળવો જોઈતો હતો. બુમરાહે તેના ચાર ઓવરના સ્પેલમાં 33 રન આપ્યા અને કેપ્ટન હેરી બ્રુક (7) ના રૂપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટી સફળતા મેળવી. તેણે 18મી ઓવરમાં ફક્ત 6 રન આપ્યા, જે મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો.
સેમસનને સતત બીજી મેચમાં POTM એવોર્ડ મળ્યો
સંજુ સેમસન સેમિફાઇનલ પછી કહ્યું, "આવી ઇનિંગ રમવી ખૂબ જ સારી લાગે છે. હું છેલ્લી મેચથી સારા ફોર્મમાં છું, તેથી મેં વિચાર્યું કે મારે ચાલુ રાખવું જોઈએ. મેં મારી જાતને વધારાનો સમય આપ્યો. મેં મારી ઇનિંગની થોડી ગણતરી કરી. મેં સારી તૈયારી કરી, અને બધું સારું રહ્યું. શરૂઆતમાં હું થોડો નસીબદાર હતો. વાનખેડે ખાતે કોઈપણ સ્કોર નાનો હોય છે, તેથી હું ફક્ત શક્ય તેટલા વધુ રન બનાવવા માંગતો હતો. અહીં 250 રનનો પણ પીછો કરી શકાય છે, અને ઇંગ્લેન્ડ ખૂબ સારું રમ્યું. તેમની બેટિંગ શ્રેયને પાત્ર છે, અને અમારી સેમિફાઇનલ ખરેખર સારી રહી." સેમસનને સતત બીજી મેચ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે અગાઉ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે સુપર 8 મેચમાં અણનમ 97 રન માટે POTM એવોર્ડ જીત્યો હતો.
જસપ્રીત બુમરાહ એક વર્લ્ડ ક્લાસ બોલર- સંજુ સેમસન
સંજુએ કહ્યું, "અમે વાનખેડેમાં ઘણું ક્રિકેટ રમ્યા છીએ. અહીં ચેઝ કરવું સરળ છે. ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને અમને બેટિંગ કરવાનું કહ્યું. ઈશાન અને મેં જે રીતે બેટિંગ કરી અને અભિષેકના આઉટ થયા પછી અમે જે ભાગીદારી બનાવી, તેનાથી મને લાગ્યું કે આપણે અહીં 250 રન બનાવી શકીશું. અમે ડ્રેસિંગ રૂમમાં પણ આ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. તેથી, ભારતીય ટીમ જે રીતે રમી તેનાથી હું ખૂબ ખુશ છું. આ જીતનો બધો શ્રેય જસપ્રીત બુમરાહને જાય છે, જે એક વિશ્વ કક્ષાના બોલર છે. તેના જેવા ખેલાડીઓ પેઢીમાં એક વાર આવે છે. તેણે આજે તે બતાવ્યું. તે ખરેખર આ એવોર્ડને પાત્ર છે. જો આપણે ડેથ ઓવરોમાં આવી બોલિંગ ન કરી હોત, તો મને નથી લાગતું કે હું અહીં ઉભો હોત. બધો શ્રેય બોલરોને જાય છે; તેમણે પોતાના પર વિશ્વાસ દર્શાવ્યો અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પ્રદર્શન કર્યું."
સેમસને સદી ચૂકી જવા અંગે શું કહ્યું?
સેમસને સદી ચૂકી જવા અંગે કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે તે મહત્વનું છે. સદી આયોજનથી બનતી નથી, તે એક પ્રક્રિયા છે. આ કોઈ ટેસ્ટ કે ODI મેચ નથી જ્યાં તમે વધઘટ કરી શકો છો. જ્યારે તમે પહેલા બેટિંગ કરો છો અને એકવાર તમે શરૂઆત કરો છો, ત્યારે તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. તમારે સતત આક્રમક ક્રિકેટ રમવું પડશે. જ્યારે તમે આખરે યોગ્ય સ્થિતિમાં આવો છો, ત્યારે કોણ જાણે છે કે તમે કેટલા રન બનાવશો. તેથી, હું જે કંઈ મેળવી રહ્યો છું, મેં જે પણ રન બનાવ્યા છે તેનાથી હું ખૂબ ખુશ છું. હું મારી ટીમની જીતમાં યોગદાન આપીને ખુશ છું."
