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ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે મફતમાં લાઇવ જોવી

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી હાલમાં બે મેચ બાદ 1-1થી બરાબર છે. શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ હવે લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે.

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ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 12:57 PM IST

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IND VS ENG: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે. બંને ટીમોએ આ શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં એક-એક મેચ જીતી છે. હવે, ત્રીજી ODI આ શ્રેણીના વિજેતાનો નિર્ણય કરશે, જેના કારણે બધાની નજર આ મેચ પર રહેશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે અને આ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મેચનું લાઇવ પ્રસારણ DD ફ્રી ડિશ પ્લેટફોર્મ પર DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર મફતમાં ઉપલબ્ધ થશે.

મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કયા સમયે શરૂ થશે?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટોસ બપોરે 3:00 વાગ્યે IST ખાતે થશે, જેમાં પહેલો બોલ 3:30 વાગ્યે ફેંકાશે. લોર્ડ્સમાં આ મેચમાં પિચ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે, જે તાજેતરના આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શંકાસ્પદ રહી છે. તેથી, ટોસ જીતનાર ટીમ પર પ્રથમ બેટિંગ કરવી કે બોલિંગ કરવી તે નક્કી કરવા માટે ઉત્સુકતાથી નજર રહેશે.

ત્રીજી વનડે મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ફ્રી ડિશ પર પણ મફતમાં જોઈ શકાશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર એપ પર ઉપલબ્ધ થશે, જ્યાં ચાહકો મેચ જોવા માટે લોગ ઇન કરી શકશે.

લોર્ડ્સ વનડે માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં ફેરફાર

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્પિન ઓલરાઉન્ડર, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી વનડે દરમિયાન બેટિંગ કરતી વખતે ઘાયલ થયા હતા, અને હવે તે લોર્ડ્સ વનડેનો ભાગ નથી. સુંદરની બાકાત બાદ, તેમના સ્થાને હર્ષ દુબેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

લોર્ડ્સમાં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

લોર્ડ્સમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ આઠ વનડે રમાઈ છે. ઇંગ્લેન્ડે ચાર મેચ જીતી છે, જ્યારે ભારતે ત્રણ. આ મેદાન પર બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ પણ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ છે. હવે, ભારતીય ટીમ લોર્ડ્સમાં જીત મેળવીને ઇંગ્લેન્ડના રેકોર્ડની બરાબરી કરવા માંગશે. જવાબદારી સંપૂર્ણપણે શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, જસપ્રીત બુમરાહ અને વિરાટ કોહલી જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓ પર રહેશે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ગુર્નુર બ્રાર, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ

ઇંગ્લેન્ડ: બેન ડકેટ, જેકબ બેથેલ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, સાકિબ મહમૂદ

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