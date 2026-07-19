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ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતી બેટીંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ભારતીય ટીમમાં ત્રણ ફેરફાર

લોર્ડ્સ વનડેમાં ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે, ભારતીય ટીમ પહેલા ફિલ્ડિંગ કરશે.

ind vs eng
ind vs eng (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 3:20 PM IST

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IND VS ENG: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ODI શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ લોર્ડ્સ ખાતે રમાઈ રહી છે. સિક્કો ટોસ ઇંગ્લેન્ડના પક્ષમાં ગયો. કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે, ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ બોલિંગ કરશે.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), અક્ષર પટેલ, ગુર્નુર બ્રાર, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા

ઇંગ્લેન્ડ: બેન ડકેટ, જેકબ બેથેલ, જો રૂટ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, ગુસ એટકિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, જોશ ટંગ

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