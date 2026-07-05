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ભારત-ઈંગ્લેન્ડ બીજી T20I: બેથેલની ધમાકેદાર ઇનિંગના દમ પર ઈંગ્લેન્ડે ભારતને હરાવ્યું, 4 વિકેટથી આપી માત

ઇંગ્લેન્ડે બીજી T20Iમાં ભારતને ચાર વિકેટે હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે.

બીજી T20I મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું
બીજી T20I મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 7:30 AM IST

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માન્ચેસ્ટર: ઈંગ્લેન્ડના માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડ ખાતે રમાયેલી બીજી T20I મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 190 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઇંગ્લેન્ડે 19મી ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. ઇંગ્લેન્ડની જીતના હીરો જેબલ બેથેલ રહ્યો, જેણે અણનમ 76 રનની વિજયી મેચની પારી રમી હતી.

ભારતના 191 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી. અર્શદીપ સિંહે પહેલી જ ઓવરમાં ઇંગ્લેન્ડના બંને ઓપનર ફિલ સાલ્ટ અને જોસ બટલરને આઉટ કર્યા. અર્શદીપે ઇનિંગના પહેલા જ બોલે ફિલ સાલ્ટને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ તેણે પાંચમા બોલે જોસ બટલરને આઉટ કર્યો. સાલ્ટ અને બટલર બંને ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ત્યારબાદ કેપ્ટન હેરી બ્રુક અને જેકબ બેથલે ત્રીજી વિકેટ માટે 49 રન ઉમેરીને ઇનિંગને સ્થિર કરી.

આ પહેલા, ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20I મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 190 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી ઈશાન કિશન સૌથી વધુ 49 રન બનાવ્યા. સેમ કુરને ત્રણ વિકેટ ઝડપી. જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત નબળી રહી. અર્શદીપ સિંહે પહેલા જ બોલ પર ફિલ સાલ્ટને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ પાંચમા બોલ પર જોસ બટલર એક પણ રન બનાવ્યા વગર આઉટ થયો. જ્યારે હેરી બ્રુક તાબડતોબ ઇનિંગ રમ્યા બાદ આઉટ થયો. તેણે 15 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા. કેપ્ટને ચાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. અક્ષર પટેલે તેને આઉટ કર્યો.

વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્માએ ભારતીય ટીમને મજબૂત શરૂઆત આપી. જોકે, બંને બેટ્સમેન પાવરપ્લેમાં આઉટ થયા. વૈભવ સૂર્યવંશીને 10 બોલમાં 14 રન બનાવીને વિલ જેક્સે આઉટ કર્યો. અભિષેક શર્માએ 24 બોલમાં 43 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેને સેમ કુરને આઉટ કર્યો. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે 22 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા. ઓલરાઉન્ડર શિવ દુબે 7 બોલમાં ફક્ત 5 રન બનાવી શક્યો. અક્ષર પટેલ રન આઉટ થયો. તિલક વર્માના છેલ્લા ઓવરમાં અણનમ 24 રનની ઝડપી ઇનિંગે ટીમને 190 રન સુધી પહોંચાડી દીધી. ઇંગ્લેન્ડ માટે સેમ કુરને ત્રણ વિકેટ ઝડપી.

ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20I મેચમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ટીમ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમાઈ રહી છે. રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર રમાયેલી પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.

ભારત-ઇંગ્લેન્ડ પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત (પ્લેઇંગ ઇલેવન): વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, હર્ષિત રાણા, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી

ઇંગ્લેન્ડ (પ્લેઇંગ ઇલેવન): ફિલિપ સાલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રૂક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડૉસન, આદિલ રશીદ, જોફ્રા આર્ચર, જોશ ટંગ

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IND VS ENG 2ND T20I
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INDIA VS ENGLAND 2ND T20I

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