IND vs ENG: બીજી વનડેમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ભારતની 4 વિકેટથી હાર, રવિવારે લોર્ડ્સમાં નિર્ણાયક મુકાબલો
કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી બીજી વનડેમાં જો રૂટના અણનમ 99 રનની મદદથી ઇંગ્લેન્ડે ભારતને ચાર વિકેટથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી દીધી.
Published : July 17, 2026 at 9:21 AM IST
ENG BEAT IND: ગુરુવારે કાર્ડિફના સોફિયા ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી બીજી વનડેમાં જો રૂટના શાનદાર અણનમ 99 રનની મદદથી ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીતથી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 1-1થી બરાબર થઈ ગઈ. હવે રવિવારે લોર્ડ્સમાં રમાનારી ત્રીજી અને અંતિમ મેચમાં શ્રેણીનો નિર્ણય થશે. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 44 ઓવરમાં 233 રન બનાવ્યા. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે 44.1 ઓવરમાં છ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
રૂટે 133 બોલમાં અણનમ 99 રન બનાવ્યા
ઇંગ્લેન્ડનો 234 રનનો પીછો સારી શરૂઆત ન હતી. જસપ્રીત બુમરાહે બેન ડકેટને વહેલા આઉટ કરીને ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી, જ્યારે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ જેકબ બેથેલને આઉટ કર્યો. હેરી બ્રુક પણ ગુર્નુર બ્રારનો બોલ માત્ર 16 રનમાં આઉટ થયો. એક સમયે, ઇંગ્લેન્ડ 125/5 પર હતું, પરંતુ અનુભવી બેટ્સમેન જો રૂટે પોતાની હિંમત જાળવી રાખી અને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. તેણે વિલ જેક્સ (30) સાથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 72 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. રૂટે 133 બોલમાં અણનમ 99 રન બનાવ્યા. તે સદીથી માત્ર એક રન દૂર રહ્યો, પરંતુ ગુસ એટકિન્સને વિજયી બાઉન્ડ્રી ફટકારીને મેચ જીતી લીધી. સેમ કુરનએ 26 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે કેપ્ટન જોસ બટલરને 11 રન બનાવીને અક્ષર પટેલે આઉટ કર્યો.
1️⃣ - 1️⃣— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Joe Root's unbeaten 99* led England's chase, with valuable contributions from the rest of the batting unit helping them get over the line and level the series.#ENGvIND 3rd ODI 👉 SUN, 19th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/60dMkU8qFC
ભારતીય બોલરોએ શરૂઆતમાં દબાણ બનાવ્યું
ભારતીય ઝડપી બોલરોએ નવા બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને ગુરનુર બ્રારે શરૂઆતમાં ફટકા માર્યા, જેનાથી ઈંગ્લેન્ડ પર દબાણ આવ્યું. જોકે, ત્યારબાદ રૂટે બુદ્ધિપૂર્વક બેટિંગ કરી, ભારતીય બોલરોને વાપસી કરવાની તક ગુમાવી દીધી. ગુરનુરે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ, શિવમ દુબે અને અક્ષર પટેલે એક-એક વિકેટ લીધી.
𝟗𝟗* 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐨𝐨𝐤𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞. 🤌— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Joe Root falls just one short of a hundred but delivers a match-winning knock for England. 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/v6wptxVwBw
કોહલી અને ઐયરે ભારતની ઇનિંગને મજબૂત બનાવી
અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતીય ટીમ ૪૪ ઓવરમાં ૨૩૩ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારત તરફથી વિરાટ કોહલી અને ઉપ-કપ્તાન શ્રેયસ ઐય્યર સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા. કોહલીએ 66 બોલમાં 65 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં આઠ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે શરૂઆતથી જ આત્મવિશ્વાસથી બેટિંગ કરી અને ઘણા આકર્ષક શોટ રમ્યા. શ્રેયસ ઐય્યરે 71 બોલમાં 66 રન બનાવ્યા. તેણે ઇંગ્લેન્ડના ઝડપી બોલરોના શોર્ટ બોલને શાનદાર રીતે સંભાળ્યા અને એક છગ્ગા સાથે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. બંને બેટ્સમેનોએ 67 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી, પરંતુ તેમના આઉટ થયા પછી, ભારતીય મધ્યમ ક્રમ સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો.
રોહિત શર્માનો ફરી ફ્લોપ શો
ભારતીય ટીમ માટે સૌથી મોટી ચિંતા રોહિત શર્માનું ખરાબ ફોર્મ હતું. રોહિત 47 બોલમાં ફક્ત 26 રન જ બનાવી શક્યો. તેની ઇનિંગમાં ફક્ત એક છગ્ગોનો સમાવેશ થતો હતો, અને તે લાંબા સમય સુધી રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરતો હતો. ઇંગ્લેન્ડના બોલરોએ તેને સતત દબાણમાં રાખ્યો, અને તેણે આખરે વિલ જેક્સના બોલ પર જોસ બટલરને સરળ કેચ આપ્યો.
શુભમન ગિલે 31 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઇશાન કિશન માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થયો. નીચલા ક્રમમાં, વોશિંગ્ટન સુંદર (2), અક્ષર પટેલ (1) અને શિવમ દુબે (0) યોગદાન આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. મધ્યમ ક્રમના પતનને કારણે ભારતે 26 બોલમાં 15 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેના કારણે તેઓ મોટો સ્કોર કરી શક્યા નહીં.
ઇંગ્લેન્ડના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
જોફ્રા આર્ચર ઇંગ્લેન્ડ માટે સૌથી સફળ બોલર રહ્યો. તેણે 10 ઓવરમાં 47 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી અને ભારતીય બેટ્સમેનોને સતત દબાણમાં રાખ્યા. ગુસ એટકિન્સને પણ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે સાકિબ મહમૂદે બે બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા.
નિર્ણાયક મુકાબલો લોર્ડ્સમાં રમાશે
બીજી વનડેમાં જીત સાથે, ઇંગ્લેન્ડે શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી દીધી. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ રવિવારે ઐતિહાસિક લોર્ડ્સના મેદાન પર રમાશે, જ્યાં શ્રેણી વિજેતાનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
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