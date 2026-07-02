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IND vs ENG: ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતની પહેલી T20 વરસાદના કારણે રદ, જાણો ક્યારે રમાશે બીજી મેચ?

IND vs ENG 1લી T20: વરસાદને કારણે બીજી ઇનિંગ શરૂ થઈ શકી નહીં, જેના કારણે મેચ રદ કરવી પડી.

ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતની પહેલી T20 વરસાદના કારણે રદ
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતની પહેલી T20 વરસાદના કારણે રદ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 10:35 AM IST

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IND vs ENG 1લી T20: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે બુધવારે (1 જુલાઈ) રમાયેલી પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. ફક્ત એક જ ઇનિંગ પૂર્ણ થઈ શકી હતી. ઇનિંગના વિરામ દરમિયાન મુશળધાર વરસાદ શરૂ થવાને કારણે ઇંગ્લેન્ડની ઇનિંગ શરૂ પણ થઈ શકી ન હતી, જેના કારણે અમ્પાયરોએ મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

મેચમાં, અભિષેક શર્મા (59) અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐય્યર (68) એ અડધી સદી ફટકારી હતી. જેનાથી ભારતે 6 રનમાં 2 વિકેટ પડ્યા બાદ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 189 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઇન્ડિયા માટે આ એક સારો સંકેત હતો, કારણ કે આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી શ્રેણી ગુમાવવાનું મુખ્ય કારણ ખરાબ બેટિંગ ફોર્મ હતું.

મેચની વાત કરીએ તો, ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને તેની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. સંજુ સેમસન ફરી એકવાર જલ્દી આઉટ થયો હતો. સાકિબ મહમૂદના બોલ પર તે ટોમ બેન્ટનના હાથે કેચ આઉટ થયો. ત્યારબાદ, ઇશાન કિશન રન આઉટ થયો. તે સમયે, સ્કોરબોર્ડ પર ફક્ત છ રન જ હતા.

અભિષેક અને ઐયરે ઈનિંગ સંભાળી
શરૂઆતમાં એવું લાગતું હતું કે ભારતીય ટીમ આયર્લેન્ડ શ્રેણીની સ્ક્રિપ્ટનું પુનરાવર્તન કરી રહી છે, પરંતુ અભિષેક અને ઐયરે ટીમને દબાણમાંથી બહાર કાઢી. આ જોડીએ ત્રીજી વિકેટ માટે 82 રનની ભાગીદારી કરી. અભિષેકે આક્રમક રમત ચાલુ રાખી, માત્ર 20 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જોકે અંતે તે સેમ કરનના બોલ પર એલબીડબ્લ્યુ આઉટ થયો.

ત્યારબાદ ઐયરે જવાબદારી સંભાળી, કેપ્ટન તરીકે તેની પ્રથમ ટી20 અડધી સદી ફટકારી. તેણે 38 બોલમાં પચાસ રનનો આંકડો પૂરો કર્યો પરંતુ તે વધુ સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં, મહમૂદના બોલ પર એલબીડબ્લ્યુ આઉટ થયો. અંતમાં, શિવમ દુબે 21 બોલમાં 42 રન બનાવીને ભારતનો કુલ સ્કોર 189 સુધી પહોંચાડ્યો. ઇંગ્લેન્ડ માટે, સાકિબ શ્રેષ્ઠ બોલર હતો, તેણે 33 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી.

અભિષેકે ઇતિહાસ રચ્યો
અભિષેકે તેની ઇનિંગ દરમિયાન 6 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા, જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં (785 બોલમાં) 100 છગ્ગા ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો. તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બેટ્સમેન એવિન લુઇસનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે 789 બોલમાં 100 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

શ્રેણીનો આગામી મેચ
પાંચ મેચની શ્રેણીનો બીજો મેચ 4 જુલાઈએ માન્ચેસ્ટરમાં રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.

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