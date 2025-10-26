રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયાને વિદાય આપી, સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી પોસ્ટ, અનુભવી ખેલાડીએ આપ્યું મોટું નિવેદન
રોહિત શર્માએ આખરે સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને વિદાય આપી દીધી છે. તેણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે.
Published : October 26, 2025 at 7:55 PM IST
હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર અંતિમ વિદાય આપી છે. તેમણે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેઓ સિડનીને અંતિમ વિદાય આપતા જોઈ શકાય છે.
રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેમણે 202 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રોહિત આ શ્રેણીમાં પહેલા જેવો આક્રમક દેખાતો નહોતો. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે આ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
રોહિત શર્મા, જે કેપ્ટન તરીકે આક્રમક અને વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતો હતો, તે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન શાંત અને સંયમિત અભિગમ સાથે બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. તેણે આખી શ્રેણીમાં 236 બોલનો સામનો કર્યો હતો, અને તેણે પોતાની જૂની શૈલી દર્શાવી ન હતી.
ROHIT SHARMA SIGNS OFF FROM AUSTRALIA:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 26, 2025
- Most ODI hundreds by a visiting batter (6).
- Only visiting batter with 50+ sixes across formats.
- Only Indian player with two POTS in ODIs. pic.twitter.com/R6YjbG44bp
કૈફે તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર રોહિત વિશે વાત કરતા કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે કેપ્ટનશીપને કારણે છે. હવે તે ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમી રહ્યો છે. તે સાવધ રહી રહ્યો છે. તે કેપ્ટન કે લીડર નથી. તેના પર પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને ઉદાહરણ દ્વારા નેતૃત્વ કરવાનું દબાણ નથી. તેણે ઘણા બોલ રમ્યા છે."
INSTAGRAM STORY OF ROHIT SHARMA 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/Ib8DlYrGTy— Johns. (@CricCrazyJohns) October 26, 2025
પર્થની ગ્રીન પીચ પર 8 (14) ના નિષ્ફળ પ્રદર્શન પછી, તેણે એડિલેડમાં 97 બોલમાં 73 અને સિડનીમાં 121*(125) રન બનાવીને ભારતને નવ વિકેટથી જીત અપાવી. હવે રોહિતે આખરે ઓસ્ટ્રેલિયાને ક્રિકેટર તરીકે વિદાય આપી દીધી છે.
કૈફે આગળ સમજાવ્યું, "રોહિત જાણે છે કે લોકો તેના રનની સંખ્યા દ્વારા તેનું મૂલ્યાંકન કરશે. તે 20 બોલમાં 40 રનનો કેમિયો રમશે નહીં. તે જાણે છે કે તેણે મોટી ઇનિંગ્સ રમી છે. તે ઓછા જોખમો લેશે અને તેની ઇનિંગ્સને અંત સુધી લઈ જશે. હવે તે સ્પષ્ટ છે કે તે તેની વિકેટ ગુમાવશે નહીં."
