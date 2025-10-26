ETV Bharat / sports

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયાને વિદાય આપી, સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી પોસ્ટ, અનુભવી ખેલાડીએ આપ્યું મોટું નિવેદન

રોહિત શર્માએ આખરે સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને વિદાય આપી દીધી છે. તેણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 7:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર અંતિમ વિદાય આપી છે. તેમણે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેઓ સિડનીને અંતિમ વિદાય આપતા જોઈ શકાય છે.

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેમણે 202 રન બનાવ્યા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રોહિત આ શ્રેણીમાં પહેલા જેવો આક્રમક દેખાતો નહોતો. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે આ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

રોહિત શર્મા, જે કેપ્ટન તરીકે આક્રમક અને વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતો હતો, તે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન શાંત અને સંયમિત અભિગમ સાથે બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. તેણે આખી શ્રેણીમાં 236 બોલનો સામનો કર્યો હતો, અને તેણે પોતાની જૂની શૈલી દર્શાવી ન હતી.

કૈફે તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર રોહિત વિશે વાત કરતા કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે કેપ્ટનશીપને કારણે છે. હવે તે ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમી રહ્યો છે. તે સાવધ રહી રહ્યો છે. તે કેપ્ટન કે લીડર નથી. તેના પર પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને ઉદાહરણ દ્વારા નેતૃત્વ કરવાનું દબાણ નથી. તેણે ઘણા બોલ રમ્યા છે."

પર્થની ગ્રીન પીચ પર 8 (14) ના નિષ્ફળ પ્રદર્શન પછી, તેણે એડિલેડમાં 97 બોલમાં 73 અને સિડનીમાં 121*(125) રન બનાવીને ભારતને નવ વિકેટથી જીત અપાવી. હવે રોહિતે આખરે ઓસ્ટ્રેલિયાને ક્રિકેટર તરીકે વિદાય આપી દીધી છે.

કૈફે આગળ સમજાવ્યું, "રોહિત જાણે છે કે લોકો તેના રનની સંખ્યા દ્વારા તેનું મૂલ્યાંકન કરશે. તે 20 બોલમાં 40 રનનો કેમિયો રમશે નહીં. તે જાણે છે કે તેણે મોટી ઇનિંગ્સ રમી છે. તે ઓછા જોખમો લેશે અને તેની ઇનિંગ્સને અંત સુધી લઈ જશે. હવે તે સ્પષ્ટ છે કે તે તેની વિકેટ ગુમાવશે નહીં."

આ પણ વાંચો:

  1. ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 માં અનોખો રેકોર્ડ બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન કોણ છે?
  2. જુનાગઢમાં બાળકો માટે ખડક ચઢાણ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન, રાજ્યભરમાંથી 100 બાળકોએ ભાગ લીધો
  3. KKR માં મુખ્ય કોચની ભૂમિકામાં જોવા મળશે આ સ્ટાર ક્રિકેટર

TAGGED:

ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA INSTAGRAM
ROHIT SHARMA INSTAGRAM STORY
ROHIT SHARMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.