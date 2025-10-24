ETV Bharat / sports

ભારતને ફસાવવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની મોટી ચાલ, રાતોરાત બદલાવ, તોફાની બેટ્સમેનની વાપસી

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારત સામેની ત્રીજી વનડે અને ટી20 શ્રેણી માટે પોતાની ટીમમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેઓ હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. ભારત પહેલાથી જ શ્રેણી 2-0 થી હારી ગયું છે. તેઓ હવે 25 ઓક્ટોબરે સિડનીમાં ત્રીજી ODI માં પોતાનું સન્માન બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયા 29 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી રમશે. આ પહેલા, ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ચાલો તેમના પર એક નજર કરીએ.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં મોટા ફેરફારો

અનકેપ્ડ ફાસ્ટ બોલર માહલી બીયર્ડમેન આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ માટે દાવેદાર છે કારણ કે તેને ભારત સામે T20I શ્રેણીની અંતિમ ત્રણ મેચ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બીયર્ડમેન ટીમમાં સામેલ ચાર ખેલાડીઓમાંથી એક છે કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયાએ શ્રેણીના T20I ભાગ માટે તેની ટીમમાં ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં ઘણા અનુભવી સ્ટાર્સ એશિઝની તૈયારી માટે બહાર રહ્યા છે.

અનુભવી ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલ (રમતો 3-5), ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર બેન દ્વારશીયસ (રમતો 4-5), અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન જોશ ફિલિપ (બધી રમતો) ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં બીયર્ડમેન સાથે અન્ય ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમણે આ મહિનાની શરૂઆતમાં ઘરેલુ ક્રિકેટમાં બે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

એશિઝને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો

બીયર્ડમેન ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકામાં ICC અંડર-19 મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતનાર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ હતો, જ્યાં જમણા હાથના બોલરે ટુર્નામેન્ટમાં 10 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયાનો ચોથો ખિતાબ સુરક્ષિત થયો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમમાં વધારાના ખેલાડીઓના ઉમેરાથી અનુભવી ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડ અને સીન એબોટ શ્રેણીની અંતિમ મેચો ચૂકી શકશે અને તેના બદલે ઘરે લાલ બોલ સાથે એશિઝની તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.

ગ્લેન મેક્સવેલ પરત ફર્યો

ઓસ્ટ્રેલિયાએ શનિવારે સિડનીમાં ભારત સામેની અંતિમ વનડે માટે અનકેપ્ડ ઓલરાઉન્ડર જેક એડવર્ડ્સ અને સ્પિનર ​​મેટ કુહનેમેનને પણ પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે, જ્યારે ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેનને ક્વીન્સલેન્ડ સાથે સ્થાનિક સ્તરે રમવા માટે પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. ગ્લેન મેક્સવેલ પણ T20 ટીમમાં પરત ફર્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાની T20I ટીમ: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ (મેચ 1-3), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માહલી બીર્ડમેન (મેચ 3-5), ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઇસ (મેચ 4-5), નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ (મેચ 1-2), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ (મેચ 3-5), મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ શોર્ટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝામ્પા.

ઓસ્ટ્રેલિયાની વનડે ટીમ (ત્રીજી મેચ): મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, એલેક્સ કેરી, કૂપર કોનોલી, જેક એડવર્ડ્સ, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેટ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક, એડમ ઝમ્પા

T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • પહેલી T20I: 29 ઓક્ટોબર, કેનબેરા
  • બીજી T20I: 31 ઓક્ટોબર, મેલબોર્ન
  • ત્રીજી T20I: 2 નવેમ્બર, હોબાર્ટ
  • ચોથી T20I: 6 નવેમ્બર, ગોલ્ડ કોસ્ટ
  • પાંચમી T20I: 8 નવેમ્બર, બ્રિસ્બેન

