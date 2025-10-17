ભારત સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ટીમમાંથી થયો બહાર
કેમેરોન ગ્રીન ઈજાને કારણે ભારત સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થશે, તેના સ્થાને બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેનને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 17, 2025 at 8:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાના છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમને શ્રેણી પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમે ત્રણેય મેચ માટે તેના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરને ઈજાના કારણે ગુમાવ્યો છે. હવે તેના સ્થાને એક સ્ટાર બેટ્સમેનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો
ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે કારણ કે ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન ભારત સામેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ગ્રીનને આ અઠવાડિયે પ્રેક્ટિસ દરમિયાન સ્નાયુઓમાં થોડો ખેંચાણ થયો હતો અને તે રવિવારથી પર્થમાં શરૂ થનારી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ જશે. ફોર્મમાં રહેલા બેટ્સમેન માર્નસ લાબુશેનને તેમના સ્થાને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
Not ideal for Australia on the eve of their three-match ODI series against India 👀https://t.co/W551gOxt7u— ICC (@ICC) October 17, 2025
શરૂઆતમાં લાબુશેગનને ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે કેટલાક સારા સ્કોર કર્યા પછી, જમણા હાથના બેટ્સમેનને કોલ-અપ આપવામાં આવ્યો છે. ગ્રીનની તાજેતરની ઈજા ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મોટો ઝટકો છે કારણ કે તે પીઠની ઈજાને કારણે લાંબા સમય પછી બોલિંગ ક્રીઝ પર પાછો ફર્યો છે અને તેણે પોતાના દેશ માટે તેની તાજેતરની ODIમાં 118* રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી છે.
ગ્રીનની ઈજા કેટલી ગંભીર છે?
આ ઈજા નાની હોવાનું માનવામાં આવે છે, અને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રીન આવતા મહિને ઈંગ્લેન્ડ સામેની પહેલી એશિઝ ટેસ્ટ પહેલા આ મહિનાના અંતમાં ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પાછા ફરે તેવી અપેક્ષા છે. પ્રવક્તાએ પુષ્ટિ આપી કે ગ્રીન થોડો રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થશે અને શેફિલ્ડ શીલ્ડના ત્રીજા રાઉન્ડમાં રમવા માટે પાછા ફરવાની આશા રાખે છે જેથી તેની એશિઝ તૈયારીઓ ચાલુ રહે.
ભારત સામેની ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ
મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ, મેથ્યુ રેનશો, મેથ્યુ શોર્ટ, મિશેલ સ્ટાર્ક.
ફક્ત બીજી અને ત્રીજી મેચ: એડમ ઝામ્પા, એલેક્સ કેરી, જોશ ઇંગ્લિસ
