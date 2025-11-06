ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને આપ્યો 168 રનનો લક્ષ્યાંક, શુભમન ગિલે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

IND vs AUS ચોથી T20: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ક્વીન્સલેન્ડમાં ચોથી T20 મેચ રમાઈ રહી છે. ભારતે 167 રન બનાવ્યા છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 4:12 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ચોથી મેચ ક્વીન્સલેન્ડના કેરારા ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારત ટોસ હારી ગયું અને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 167 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

શુભમન ગિલે ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

આ મેચમાં, અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે ભારત માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેમણે 6.4 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 56 રન ઉમેર્યા. ભારતને પહેલો ફટકો અભિષેક શર્માના રૂપમાં પડ્યો, જે 28 રન બનાવીને એડમ ઝામ્પાની બોલ પર ડિમ ડેવિડના હાથે કેચ આઉટ થયો. ત્યારબાદ શિવમ દુબે 22 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.

આ દરમિયાન, ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટીમ માટે સૌથી વધુ 46 રન બનાવ્યા, જેમાં 39 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 117.94 રહ્યો. ટીમ તરફથી સૂર્યકુમાર યાદવે 20, તિલક વર્માએ 5 અને જીતેશ શર્માએ 3 રન બનાવ્યા.

ઝમ્પા અને એલિસે 3-3 વિકેટ લીધી

ત્યારબાદ વોશિંગ્ટન સુંદર 12 રન બનાવીને આઉટ થયો. સુંદર પછી, અર્શદીપ પણ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. ટીમ તરફથી વરુણ ચક્રવર્તીએ 1 રન અને અક્ષર પટેલે 21 રનનું યોગદાન આપ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી, એડમ ઝમ્પાએ 4 ઓવરમાં 45 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. નાથન એલિસે પણ 4 ઓવરમાં 21 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.

ચોથી T20I મેચમાં બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, જોશ ફિલિપ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, બેન દ્વારશીસ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, એડમ ઝામ્પા

