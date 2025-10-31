ETV Bharat / sports

IND vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બીજી T20 મેચમાં ભારતની 4 વિકેટે હાર, હેઝલવુડ બન્યો મેન ઓફ ધ મેચ

મેલબોર્નમાં ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 5:13 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ મેલબોર્નમાં રમાઈ રહી છે. ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શ ટોસ માટે મેદાનમાં આવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. ટીમ ઇન્ડિયા કેનબેરામાં રમાયેલી પ્લેઇંગ ઇલેવન સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જોશ ફિલિપની જગ્યાએ મેથ્યુ શોર્ટને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

ટોસમાં બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું

ટોસ જીત્યા પછી, મિશેલ માર્શે કહ્યું, "અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. પીચ સારી લાગે છે, આશા છે કે તે 40 ઓવર સુધી બદલાશે નહીં. અમારી ટીમમાં એક ફેરફાર છે. શોર્ટે ફિલિપનું સ્થાન લીધું છે."

સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "અમે પહેલા બેટિંગ કરીને ખુશ છીએ. અમે આ પ્રકારનું ક્રિકેટ રમવા માંગીએ છીએ. શુભમન જાણે છે કે રન કેવી રીતે બનાવવા. તેની સાથે, તમારે વિકેટો વચ્ચે ઝડપથી દોડવું પણ પડશે. અમે એક જ ટીમ રમી રહ્યા છીએ."

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્લેઇંગ 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, મેથ્યુ શોર્ટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.

