આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી T20, મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે મેલબોર્નમાં રમાશે.
Published : October 31, 2025 at 11:44 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી મેચ આજે (31 ઓક્ટોબર) મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ થયા બાદ, બંને ટીમો આ મેચ જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાનો લક્ષ્ય રાખશે. ભારતનું નેતૃત્વ સૂર્યકુમાર યાદવ કરશે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ મિશેલ માર્શ કરશે.
વરસાદને કારણે પહેલી મેચ રદ
શ્રેણીની પહેલી T20 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતે 9.4 ઓવરમાં 1 વિકેટે 97 રન બનાવ્યા હતા. હવે, બંને ટીમો શ્રેણીની બીજી મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે અને 1-0ની લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે. ODI શ્રેણી 2-1થી જીત્યા બાદ, યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયા T20 શ્રેણી જીતવા અને પોતાનો વિજયક્રમ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, નંબર વન T20 ટીમ, ભારત, ટૂંકા ફોર્મેટમાં પોતાની લીડ જાળવી રાખવા અને બીજી T20માં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવવાનો લક્ષ્ય રાખશે.
#TeamIndia started strong in the 1st T20I, but rain played spoilsport! 🌧— Star Sports (@StarSportsIndia) October 31, 2025
But trust the fearless SKYBALL to go all guns blazing in the 2nd T20I! 🔥
Will they take a 1-0 lead in Melbourne? 🤔#AUSvIND | 2nd T20I 👉 Fri, 31st Oct, 12:30 PM! pic.twitter.com/cMu0lgs4tp
બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ શું છે?
ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 33 ટી20 મેચ રમાઈ છે. આ મેચોમાં ભારતનો હાથ ઉપર રહ્યો છે, જેમાંથી 20 મેચમાં ભારત જીત્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને ફક્ત 11 વખત હરાવ્યું છે, જ્યારે બે મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. બંને ટીમો વચ્ચેની દરેક મેચ રોમાંચક રહી છે. આંકડા દર્શાવે છે કે ભારતે ટી20 ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.
આ પણ વાંચો:
- ICC ODI મહિલા વર્લ્ડકપ: ભારતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટ હરાવ્યું, રવિવારે દ. ઓફ્રિકા સામે ફાઈનલ રમશે
- ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શરૂઆતની મેચોમાંથી થયો બહાર
- "તે હવે અમને ફોન પર જવાબ આપી રહ્યો છે"... સૂર્યકુમાર યાદવે શ્રેયસ ઐયરના સ્વાસ્થ્ય અંગે આપી મોટી અપડેટ