IND vs AUS: પ્રથમ T20I વરસાદમાં ધોવાઈ, ગિલ-સૂર્યાની ઈનિંગ પર પાણી ફરી વળ્યું

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ 9.4 ઓવર પછી રદ કરવામાં આવી હતી.

પ્રથમ T20I વરસાદમાં ધોવાઈ
પ્રથમ T20I વરસાદમાં ધોવાઈ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
IND vs AUS 1લી T20: કેનબેરામાં રમાયેલી પ્રથમ T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ભારતને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. જોકે, વરસાદના કારણે 9.4 ઓવર પછી મેચ રદ કરવી પડી. સતત વરસાદને કારણે રમત વારંવાર વિક્ષેપિત થતી રહી. હવામાન બગડે તે પહેલાં, ભારતે બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, 9.4 ઓવરમાં 1 વિકેટે 97 રન બનાવ્યા હતા.

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે મુલાકાતીઓને મજબૂત શરૂઆત આપી હતી, નાથન એલિસે ડાબા હાથના બેટ્સમેન અભિષેક (19) ને આઉટ કરતા પહેલા પ્રથમ વિકેટ માટે 35 રન ઉમેર્યા હતા.

ત્યારબાદ સૂર્યકુમાર યાદવે મેદાનમાં આવ્યા અને તાત્કાલિક અસર કરી. તેણે ડીપ બેકવર્ડ સ્ક્વેર લેગ પર પોતાના સિગ્નેચર શોટથી પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી, જે T20Iમાં તેનો 150મો સિક્સર પણ હતો. સ્ટોપેજ સમયે, સૂર્યકુમાર 39 અને ગિલ 37 રન પર અણનમ હતા. શ્રેણીની બીજી મેચ 31 ઓક્ટોબરે મેલબોર્નમાં રમાશે.

ટોસ વખતે બંને કેપ્ટનોએ શું કહ્યું?

ટોસ વખતે, મુલાકાતી ટીમના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે કહ્યું કે વિકેટ સારી દેખાતી હતી, તેથી તેઓ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે બધી ટીમો હવે વર્લ્ડ કપ તરફ આગળ વધી રહી છે અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારી કરી રહી છે.

ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે તેઓ પહેલા બેટિંગ કરવા માંગતા હતા કારણ કે રમત આગળ વધતાં વિકેટ ધીમી પડી શકે છે. તેઓ શું કરવું અને તેમની ભૂમિકાઓ સારી રીતે જાણે છે. રિંકુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જીતેશ શર્મા, અર્શદીપ સિંહ અને નીતિશ આ મેચમાં રમી રહ્યા નથી.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ

