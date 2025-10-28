IND vs AUS: T20Iમાં કોનું પલડું ભારે ? ભારત કે ઓસ્ટ્રેલિયા ? જાણો બંને ટીમનો રેકોર્ડ
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે બાદ, હવે T20 માં એકબીજાનો સામનો થવા જઈ રહ્યો છે.
Published : October 28, 2025 at 5:45 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ODI શ્રેણી 2-1થી હાર્યા બાદ, ભારતીય ટીમ હવે T20I શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરશે. પાંચ મેચની આ શ્રેણીની પહેલી મેચ 29 ઓક્ટોબરે કેનબરાના મનુકા ઓવલ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે.
આ શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમ એકદમ અલગ દેખાશે, કારણ કે રોહિત અને કોહલી ODI બાદ પોતાના વતન પરત ફર્યા છે અને બંનેએ આ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. સૂર્યા T20 કેપ્ટન છે, અને બુમરાહ જેવા અનુભવી બોલરો આ શ્રેણીમાં જોવા મળશે, જ્યારે આ ફોર્મેટમાં નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા પણ ટીમમાં હશે.
BEAST MODE: ACTIVATED! ⚡
It's SKYBALL 🆚 TOUGHEST RIVALS expect nothing less than ➡️ 🧨🔥💥
Will 🇮🇳 register their 4th successive T20I series win against Australia? 👀
IND vs AUS | 1st T20I 👉 WED, 29th OCT, 12.30 PM
T20માં ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
પાંચ મેચની આ T20 શ્રેણી ખૂબ જ રોમાંચક બનવાની છે. જો T20માં બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડને ધ્યાનમાં લઈએ તો, ભારતીય ટીમનો ઓસ્ટ્રેલિયા પર દબદબો જોવા મળે છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 32 મેચ રમાઈ છે. ભારતે 20 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 11 મેચ જીતી છે. વધુમાં, એક મેચ ડ્રો રહી હતી.
હોમ ગ્રાઉન્ડ પર
વધુમાં, જો બંને ટીમોના હોમ ગ્રાઉન્ડના પરિણામો પર નજર કરીએ તો, અહીં પણ ભારતનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે. ભારતે તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 10 મેચ જીતી છે અને 4 હારી છે. બીજી તરફ, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર ભારત સામે 7 મેચ જીતી છે અને 5 હારી છે.
Canberra📍
A chilly evening 🥶, but the fielding intensity remains on point ahead of the T20I series 🔥
🎥 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝, ft. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/W4otqJo9pe
ન્યુટ્રલ ગ્રાઉન્ડ પર
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા સિવાય, આ બંને ટીમો તટસ્થ મેદાન પર T20I માં પાંચ વખત એકબીજા સામે આવી છે, જેમાં ભારતે 3 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2 મેચ જીતી છે.
IND vs AUS T20 શેડ્યૂલ
- પહેલી T20: 29 ઓક્ટોબર (કેનબેરા)
- બીજી T20: 31 ઓક્ટોબર (મેલબોર્ન)
- ત્રીજી T20: 2 નવેમ્બર (હોબાર્ટ)
- ચોથી T20: 6 નવેમ્બર (ગોલ્ડ કોસ્ટ)
- પાંચમી T20: 8 નવેમ્બર (બ્રિસ્બેન)
ટી20 શ્રેણી માટે બંને ટીમો
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંહ અને વોશિંગ્ટન સુંદર.
ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), સીન એબોટ (1-3 મેચ), માહલી બીયર્ડમેન (3-5મેચ), બેન દ્વારશુઇસ (4-5 મેચ), નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ (1-2 મેચ), ગ્લેન મેક્સવેલ (3-5 મેચ), ટિમ ડેવિડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), મેથ્યુ કુહનેમેન, મિશેલ ઓવેન, જોશ ફિલિપ (વિકેટકીપર), મેથ્યુ શોર્ટ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝામ્પા અને તનવીર સંઘા.