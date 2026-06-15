ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી ODI મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ ધર્મશાળામાં રમાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી વિજય મેળવીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી હતી.
Published : June 15, 2026 at 8:38 PM IST
IND VS AFG 2ND ODI: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી ચાલી રહી છે. ધર્મશાલામાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો અને શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી. બધાની નજર હવે બીજા વનડે પર છે, જ્યાં ભારતીય ટીમ જીતવા અને શ્રેણી જીતવાનો લક્ષ્ય રાખશે. આ દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાનની ટીમ વાપસી કરવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. તો ચાલો જાણીએ કે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી વનડે ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.
પ્રથમ વનડેમાં ભારતનો દબદબો
ધર્મશાલામાં સતત વરસાદને કારણે, પ્રથમ વનડે 25 ઓવર-એ-સાઇડ મેચમાં ઘટાડી દેવામાં આવી હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા, અફઘાનિસ્તાન 24.5 ઓવરમાં 194 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, માત્ર 51 બોલમાં 102 રન બનાવ્યા. તેની સદીના કારણે, અફઘાનિસ્તાન એક પડકારજનક સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહ્યો.
VIDEO | Men in Blue reaches Lucknow for 2nd ODI against Afghanistan.— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/zg5dCLKp3Z
જોકે, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય બેટ્સમેનોએ કોઈ ભૂલ કરી નહીં. કેપ્ટન શુભમન ગિલે 66 બોલમાં 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે કેએલ રાહુલે 19 બોલમાં અણનમ 39 રન બનાવ્યા. ભારતે 22.5 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
બીજી વનડે મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની વનડે શ્રેણીની બીજી મેચ બુધવાર, 17 જૂને રમાશે. બંને ટીમો લખનૌના ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાશે. લાંબા સમય પછી આ સ્થળે કોઈ વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ રહી છે.
બીજી વનડે મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ 17 જૂને ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલા, બપોરે 1:00 વાગ્યે થશે.
બીજી વનડે મેચ લાઈવ ક્યાં જોવી?
ભારતીય ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો દ્વારા ટીવી પર ભારત vs અફઘાનિસ્તાન 2જી ODI લાઈવ જોઈ શકે છે. મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. વધુમાં, મેચનું લાઈવ પ્રસારણ DD Sports પર કરવામાં આવશે, જ્યાં દર્શકો મફતમાં રમતનો આનંદ માણી શકશે.
બંને ટીમોનું ફૂલ સ્કોડ
ભારત: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, નીતિશ રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.
અફઘાનિસ્તાન: હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ, ઈબ્રાહિમ ઝાદરાન, સેદીકુલ્લાહ અટલ, દારવિશ રસૂલી, રહમત શાહ, ઈકરામ અલીખિલ, મોહમ્મદ નબી, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, રાશીદ ખાન, નાંગ્યાલ ખારોતાઈ, અલ્લાહ ગઝનફર, ઝિયા-ઉર-રહેમાન શરીફી, ફરીદ મલિક, બિલાલ સામી.
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