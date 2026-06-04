ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચિંતાજનક સમાચાર, અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાંથી સ્ટાર ખેલાડી બહાર
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. વિરાટ કોહલી હવે આ શ્રેણીમાં રમી શકશે નહીં.
Published : June 4, 2026 at 1:14 PM IST
IND VS AFG ODI: ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. 13 જૂનથી શરૂ થનારી ભારત-અફઘાનિસ્તાન વનડે શ્રેણી પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. આ અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય ચાહકો હવે અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે શ્રેણી દરમિયાન તેમના મનપસંદ ખેલાડીને રમતા જોઈ શકશે નહીં. આ સમાચાર ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી માટે ચિંતાજનક છે. PTI ના અહેવાલ મુજબ, સ્ટાર ભારતીય બેટ્સમેન અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે નહીં.
વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાંથી બહાર
એવું અહેવાલ છે કે વિરાટ કોહલી અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે તેને શ્રેણીમાંથી ખસી જવાની ફરજ પડી છે. 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની છેલ્લી બે મેચ પહેલા તેને આ ઈજા થઈ હતી, પરંતુ તેણે તેને અવગણવાનું પસંદ કર્યું અને રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. પરિણામે, તે હાલમાં ODI શ્રેણીમાં ભાગ લેવા માટે ફિટ નથી.
News Alert ! Virat Kohli ruled out of ODI series against Afghanistan due to a hamstring injury: BCCI source. pic.twitter.com/Ouh91Xy08u— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
હકીકતમાં, વિરાટ કોહલી તાજેતરમાં 2026 ની IPL માં રમતા જોવા મળ્યો હતો. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ફાઇનલ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 75 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને તેની ટીમ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને ચેમ્પિયનશિપ સુધી પહોંચાડી. હવે, તે અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI શ્રેણીનો ભાગ રહેશે નહીં.
IPL 2026 માં વિરાટનું પ્રદર્શન
2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં, વિરાટ કોહલીએ 16 ઇનિંગ્સમાં 675 રન બનાવ્યા, જેમાં તેણે 56.25 ની સરેરાશ અને 165.84 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં હતો. અફઘાનિસ્તાન સામેની 3 મેચની ODI શ્રેણીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાની તક તેને મળી.
વિરાટ કોહલીની વનડે કારકિર્દી
વિરાટ કોહલીએ અત્યાર સુધીમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે કુલ 311 વનડે મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 299 ઇનિંગ્સમાં 17,797 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 54 સદી અને 77 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેના બેટથી 1,376 ચોગ્ગા અને 168 છગ્ગા લાગ્યા છે. તેની સમગ્ર વનડે કારકિર્દી દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ 58.7 ની સરેરાશ અને 93.8 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા છે. તેના નામે વનડે ક્રિકેટમાં 5 વિકેટ પણ છે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાન ODI શ્રેણીનું શેડ્યુલ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. ટીમ ઈન્ડિયા 13 જૂને હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાલામાં પહેલી ODI રમવાની છે. ત્યારબાદ, બીજી ODI 17 જૂને લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા 20 જૂને ચેન્નાઈના M.A. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રીજી ODI માં અફઘાનિસ્તાન સામે ટકરાશે. આ બધી મેચો IST (ભારતીય સમય) બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
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