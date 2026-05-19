IND vs AFG: ટીમ ઈન્ડિયામાં 4 યુવા સ્ટાર ખેલાડીઓની એન્ટ્રી, BCCI એ શાનદાર પ્રદર્શન માટે આપ્યું ઈનામ
BCCI એ અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે, બોર્ડે ટીમમાં ચાર નવા ખેલાડીઓને તક આપી છે.
Published : May 19, 2026 at 5:52 PM IST
IND vs AFG: BCCI એ અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમોની જાહેરાત કરી છે. એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન રમવાની છે, જ્યારે ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 જૂનથી શરૂ થશે. ઘણા ખેલાડીઓને આ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં પસંદગી થવાની આશા હતી પરંતુ તેમને તક મળી ન હતી; તેનાથી વિપરીત, ચાર અનકેપ્ડ ખેલાડીઓને તક આપવામાં આવી છે. ચાલો તમને આ ચાર ખેલાડીઓનો પરિચય કરાવીએ.
માનવ સુથાર
માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં અસાધારણ પ્રદર્શન દ્વારા પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. 29 મેચોમાં 52 ઇનિંગ્સમાં ઘાતક બોલિંગ કરીને તેણે કુલ 129 વિકેટ ઝડપી છે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં, તે રાજસ્થાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ગુર્નૂર બ્રાર
પંજાબ માટે રમીને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવનાર ગુર્નૂર બ્રારને વનડે અને ટેસ્ટ બંને ફોર્મેટમાં તક આપવામાં આવી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પંજાબ માટે રમતા, તેમણે 18 મેચોમાં 52 વિકેટ ઝડપી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે એક પ્રસંગે પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી.
હર્ષ દુબે
IPL 2026 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી રમી રહેલા હર્ષ દુબેએ ટીમ ઇન્ડિયાની ODI અને ટેસ્ટ ટીમમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. વિદર્ભ તરફથી રમતી વખતે તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, અને આ પસંદગી તેના પ્રયત્નોનું યોગ્ય વળતર છે. તેની ટીમ માટે 27 મેચોમાં 49 ઇનિંગ્સમાં, તેણે 133 વિકેટ લીધી છે. આ શ્રેણી તેને કાયમી છાપ છોડવાની એક શાનદાર તક આપે છે.
પ્રિન્સ યાદવ
IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે ઉત્કૃષ્ટ બોલિંગ પ્રદર્શન કરનાર પ્રિન્સ યાદવે ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી કરી છે. તેમને અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ઓડીઆઈ શ્રેણીમાં તક આપવામાં આવી છે. આઈપીએલમાં તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 12 મેચમાં 16 વિકેટ ઝડપી.
ODI અને ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા
ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત, દેવદત્ત પડિકલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ.
વન-ડે ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.
અફઘાનિસ્તાનનો ભારત પ્રવાસનો સંપૂર્ણ શેડ્યુલ
- 6 જૂન: પહેલી ટેસ્ટ, ન્યુ ચંદીગઢ (સવારે 9:30)
- 14 જૂન: પહેલી વનડે, ધર્મશાલા (બપોરે 1:30)
- 17 જૂન: બીજી વનડે, લખનૌ (બપોરે 1:30)
- 20 જૂન: ત્રીજી વનડે, ચેન્નાઈ (બપોરે 1:30)
