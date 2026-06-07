સંઘર્ષ, સપનું અને સફળતા: બહેનના ફોન કોલે જીવન બદલી નાખ્યું, માનવ સુથારે ટીમ ઈન્ડિયા સુધી પહોંચવાની કહાની શેર કરી
ભારતના યુવા ડાબોડી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થયાના યાદગાર અને ભાવનાત્મક ક્ષણને શેર કરી છે.
Published : June 7, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:48 PM IST
MANAV SUTHAR: મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, સિનિયર ભારતીય સ્પિનર કુલદીપ યાદવે માનવ સુથારને ટેસ્ટ કેપ આપી. આ પ્રસંગે બોલતા, સુથારે યાદ કર્યું કે જ્યારે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે તે તેના રૂમમાં હતો. તેણે કહ્યું, "મારી બહેન ટીમ પસંદગીનું પ્રસારણ જોઈ રહી હતી. તેણે ફોન કરીને મને કહ્યું કે મારું નામ ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. શરૂઆતમાં, હું વિશ્વાસ કરી શક્યો નહીં અને ફરીથી પૂછ્યું કે શું તે ચોક્કસ છે. તેણે પુષ્ટિ આપી કે, હા, મારી પસંદગી થઈ ગઈ છે." સુથારે ઉમેર્યું, "સમાચાર સાંભળીને આખો પરિવાર ભાવુક થઈ ગયો. મારા માતાપિતા સહિત બધા તરફથી ફોન આવવા લાગ્યા. વર્ષોની મહેનત પછી ભારત માટે પસંદગી પામવી એ મારા જીવનનો શ્રેષ્ઠ અનુભવ છે."
બાળપણથી જ ક્રિકેટ પરિવારનો એક ભાગ
23 વર્ષીય ખેલાડીએ જણાવ્યું કે તેને બાળપણથી જ ક્રિકેટનો શોખ રહ્યો છે. તેના પિતા ક્રિકેટના ખૂબ મોટા ચાહક છે, અને આખો પરિવાર નિયમિતપણે મેચ જોતો હતો. તેણે કહ્યું, "હું નાનો હતો ત્યારે મારા પિતા સાથે બેસીને મેચ જોતો હતો; ત્યાંથી જ રમતમાં મારો રસ વધ્યો. મેં શેરી ક્રિકેટ રમતી વખતે રમતની મૂળભૂત બાબતો શીખી. પાછળથી, 10 કે 11 વર્ષની ઉંમરે, હું એક ક્રિકેટ એકેડેમીમાં જોડાયો, જ્યાં કોચ ધીરજ સર અને વિનોદ સર મારા કૌશલ્યને નિખારતા હતા." માનવે ઉલ્લેખ કર્યો કે રાજસ્થાન અંડર-14 ટીમ માટે તેની પસંદગી તેની કારકિર્દીનો પહેલો મોટો વળાંક સાબિત થયો. તે પછી જ તેને સમજાયું કે તે ક્રિકેટમાં ભવિષ્ય બનાવી શકે છે.
FIRST OVER, FIRST TEST WICKET! 🤯🔥#ManavSuthar strikes in his first over to secure his maiden Test wicket and give #TeamIndia their opening breakthrough! 🙌🇮🇳#INDvAFG | Only Test ➡️ DAY 2 | LIVE NOW 👉https://t.co/6GHfw2TEnv pic.twitter.com/bq6n8eTRcb— Star Sports (@StarSportsIndia) June 7, 2026
પડકારો છતાં હાર ન માની
માનવ સુથારે જણાવ્યું કે ભારત જેવા દેશમાં પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓની વિશાળ સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ક્રિકેટમાં સફળતા મેળવવી સરળ નથી. તેમણે કહ્યું, "ઘણા લોકોએ મને ક્રિકેટ છોડી દેવાની અને મારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી. તેઓ માનતા હતા કે ક્રિકેટમાં કોઈ ભવિષ્ય નથી, પરંતુ મેં હાર માની નહીં. મેં સખત મહેનત કરી અને મારા લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું."
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન
રાજસ્થાનના આ યુવા સ્પિનરે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે 29 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 129 વિકેટ લીધી છે અને 25 લિસ્ટ-એ અને 29 ટી20 મેચોમાં પણ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે. સુથારે કહ્યું, "મારી ઘરેલુ સિઝન ખૂબ સારી રહી. મેં ઇન્ડિયા એ માટે પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું. મને વિશ્વાસ હતો કે ગમે ત્યારે તક મળી શકે છે; તે ફક્ત ધીરજ રાખવાની વાત હતી." તેણે નોંધ્યું કે તેણે 2024 માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. સિઝન દરમિયાન ચાર મેચ રમવાની તક મળવાથી તેનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો.
યુવરાજ અને અશ્વિન રોલ મોડેલ
માનવ સુથારે ખુલાસો કર્યો કે યુવરાજ સિંહ તેનો પ્રિય ક્રિકેટર છે, જ્યારે બોલિંગની વાત આવે ત્યારે તે રવિચંદ્રન અશ્વિનને પોતાનો રોલ મોડેલ માને છે. તેણે કહ્યું, "અશ્વિનની બોલિંગની વિવિધતા અને વિવિધ ફોર્મેટમાં અનુકૂલન સાધવાની તેની ક્ષમતા મને ખૂબ પ્રેરણા આપે છે. હું તેની પાસેથી ઘણું શીખું છું."
INDIA IN CONTROL. 🇮🇳🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) June 7, 2026
A massive first-innings total followed by a disciplined bowling display from #ManavSuthar, has kept India firmly in the driver's seat 👏🏏#INDvAFG | Only Test ➡️ DAY 3 | MON, 8 JUNE, 9 AM 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/DIQah7gZOp
સ્વપ્ન સાકાર થયું
માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચમાં ભારત માટે ડેબ્યૂ કરવાનું સ્વપ્ન સાકાર થયું તેવું ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, "ઘરેલુ ક્રિકેટ અને ઇન્ડિયા A માં કરેલી બધી મહેનત રંગ લાવી છે. મેં હવે ભારત માટે રમવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું છે. મારું લક્ષ્ય દેશ માટે મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનું છે."
ડેબ્યૂ ટેસ્ટમાં માનવ સુથાર ચમક્યો
યુવાન સ્પિન ઓલરાઉન્ડર માનવ સુથારે અફઘાનિસ્તાન સામેની પોતાની ડેબ્યૂ ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. બોલ સાથે, તેણે ખૂબ જ આર્થિક અને અસરકારક સ્પેલ આપ્યો, 15.5 ઓવરમાં માત્ર 21 રન આપીને ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી; તેનો 1.32 નો ઇકોનોમી રેટ વિરોધી બેટ્સમેન પર તેણે કેટલો દબાણ કર્યું હતું તે દર્શાવે છે. તેણે બેટ સાથે પણ મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું, 41 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા. એક ઇનિંગ જેમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. પોતાની પહેલી જ ટેસ્ટમાં બેટ અને બોલ બંનેથી પ્રભાવ પાડીને, માનવ સુથારે ભારતીય ક્રિકેટમાં પોતાના માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો સંકેત આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો: