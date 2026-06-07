માનવ સુથાર ડેબ્યૂમાં ચમક્યો, ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજા જ દિવસે અફઘાનિસ્તાન પર પકડ મજબૂત કરી
મુલ્લાનપુર ટેસ્ટના બીજા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાએ અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે.
Published : June 7, 2026 at 5:39 PM IST
IND VS AFG 2ND DAY: બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અફઘાનિસ્તાન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે. ભારતે 127 ઓવર પછી 8 વિકેટે 564 રન પર પોતાનો દાવ ડિકલેર કર્યો. ત્યારબાદ, બીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, અફઘાનિસ્તાને પોતાની પહેલી ઇનિંગમાં 39.5 ઓવરમાં 5 વિકેટે 113 રન બનાવી લીધા હતા. અફઘાનિસ્તાન હજુ પણ ટીમ ઇન્ડિયાથી 451 રન પાછળ છે. માનવ સુથાર આજે ભારત માટે પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં ચમક્યો.
ડેબ્યૂ મેચમાં માનવ સુથાર ચમક્યો
માનવ સુથાર આ મેચમાં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરતી વખતે ચમક્યો. તે પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતર્યો; 23 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેન મુલ્લાનપુરમાં અફઘાનિસ્તાન સામે 41 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી નીચલા ક્રમમાં 28 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, બોલ સાથે, તેણે દિવસના અંત સુધીમાં 15.5 ઓવરમાં 21 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. આ સ્પેલ દરમિયાન, તેણે 7 મેડન ઓવર ફેંકી.
Stumps on Day 2️⃣— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
A fantastic bowling effort led by debutant Manav Suthar's 3️⃣ wickets 👏
We will begin Day 3 with #TeamIndia ahead by 451 runs 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BOIhdoFz8W
ઋષભ પંત સદી ચૂક્યો
શુભમન ગિલ અને ઋષભ પંતે ટેસ્ટના બીજા દિવસની શરૂઆત 48 રનથી કરી. કેપ્ટન ગિલ 177 બોલનો સામનો કર્યા પછી 126 રન બનાવીને આઉટ થયો; તેણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 15 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, પંત સદી ચૂકી ગયો અને 81 રન બનાવીને આઉટ થયો. ધ્રુવ જુરેલ (19) બેટિંગમાં ખાસ અસર કરી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને માનવ સુથારે સાતમી વિકેટ માટે 54 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. માનવ તેની ડેબ્યૂ ઇનિંગમાં 28 રન બનાવીને આઉટ થયો.
વોશિંગ્ટન સુંદરે અડધી સદી ફટકારી
માનવના આઉટ થયા પછી બેટિંગ કરવા આવેલા મોહમ્મદ સિરાજે પણ 12 બોલમાં 22 રનનું યોગદાન આપ્યું. સુંદરે એક છેડો મજબૂત રાખ્યો અને 52 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. મેચના પહેલા દિવસે, કેએલ રાહુલે 165 બોલમાં 100 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે સાઈ સુધરસને 81 રન બનાવ્યા હતા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી, મોહમ્મદ સલીમ સફીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 6 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઝિયાઉર રહેમાન અને હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ એક-એક વિકેટ લીધી.
અફઘાનિસ્તાનનો ફ્લોપ શો
અફઘાનિસ્તાનના ઓપનરો અબ્દુલ મલિક અને સિદિકુલ્લાહ અટલે સાવધાનીપૂર્વક શરૂઆત કરી. કેપ્ટન શુભમન ગિલે પાંચમી ઓવરમાં ડેબ્યુ કરનાર માનવ સુથારને બોલીંગ આપી, તેણે પોતાની પહેલી જ ઓવરમાં મલિક (18) ને આઉટ કરીને વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ નવમી ઓવરમાં અટલ (17) ને બોલ્ડ કર્યો. રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (12) પણ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને માનવ સુથારની બોલિંગમાં આઉટ થયો.
કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદી અને રહેમત શાહે ચોથી વિકેટ માટે 36 રન ઉમેર્યા. પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ શાહિદીને LBW આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી; શાહિદીએ 48 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા. દિવસના અંતિમ બોલ પર, અફસર ઝાઝાઈ માનવ દ્વારા આઉટ થયો. રમતના અંતે, રહમત 43 રને અણનમ હતો. માનવે 15.5 ઓવરમાં 21 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ બે વિકેટ લીધી છે.
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