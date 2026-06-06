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IND vs AFG: ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, માનવ સુથાર ડેબ્યૂ કરશે

IND vs AFG ટેસ્ટ દિવસ 1: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે મુલ્લાનપુરમાં એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે.

IND vs AFG
IND vs AFG (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 10:42 AM IST

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ND vs AFG Test Day 1: ભારત ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલે Afghanistan National Cricket Team સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતીય ટીમમાં ઓફ સ્પિનર માનવ સુથાર ડેબ્યુ કરી રહ્યા છે. સુથાર IPLમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી રમતા હતા.

આ મેચથી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC)ના પોઈન્ટ્સ મળવાના નથી, છતાં તેને ભારતની તે મુશ્કેલ ટેસ્ટ સીરિઝની તૈયારી તરીકે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. આ મેચ ભારતીય ક્રિકેટ માટે બદલાવનો સમયગાળો દર્શાવે છે, કારણ કે ઘણા મહત્વપૂર્ણ સિનિયર ખેલાડીઓ રમી રહ્યા નથી.

કોચ ગૌતમ ગંભીરના નેતૃત્વમાં, ટીમ યુવા ખેલાડીઓને વિકસાવવા અને તેમને વધુ તકો આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આ વિચારનો અસર ટીમની પસંદગીમાં પણ જોવા મળે છે, જેમ કે દેવદત્ત પડિકલ કરતાં નંબર 3 પર સાઈ સુદર્શનને પસંદગી અને માનવ સુથારને તેની પ્રથમ ટેસ્ટ કેપ આપવી.

અફઘાનિસ્તાન માટે આ મેચ એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ છે. નવા હેડ કોચ રિચર્ડ પાઈબસની દેખરેખમાં ટીમ વ્હાઈટ-બોલ ક્રિકેટથી આગળ પોતાની પ્રગતિ ચાલુ રાખવાની આશા રાખે છે. ‘ફુલ મેમ્બર’નો દરજ્જો મળ્યા બાદથી ખૂબ ઓછા ટેસ્ટ મેચ રમવાને કારણે, અફઘાનિસ્તાન આ મેચને પોતાના રેડ-બોલ કલ્ચરને મજબૂત બનાવવા, અનુભવ મેળવવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની પ્રગતિ બતાવવાનો એક મહત્વપૂર્ણ મોકો માને છે.

IND vs AFG: કેપ્ટનો શું કહ્યું?

ટોસ જીત્યા બાદ ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે કહ્યું કે, "અમે પહેલા બેટિંગ કરીશું, કારણ કે અહીં ખૂબ ગરમી અને ભેજ છે. પિચ ધીમે ધીમે ધીમી અને નીચી થતી જશે. આ મારા માટે ખૂબ ખાસ છે, હું અહીં જ મોટો થયો છું. અહીં કેપ્ટનશીપ કરવી ખૂબ સન્માનની વાત છે. તૈયારી સારી રહી છે, થોડા દિવસ સારી ઊંઘ મળી, હવે આગળ નવ ટેસ્ટ મેચ છે, અમારા પાસે ઘણા ઘરેલુ ટેસ્ટ છે. યોગ્ય કોમ્બિનેશન બનાવવાનો મુદ્દો છે. માનવ સુથાર પોતાનો ડેબ્યુ કરી રહ્યા છે."

બીજી તરફ અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદી એ કહ્યું ks, "અમે પણ બેટિંગ કરવા માંગતા હતા, કારણ કે વિકેટ સારી લાગી રહી હતી. અમારે સારું ક્રિકેટ રમવું પડશે, અમે ચેલેન્જ માટે તૈયાર છીએ. અમને પડકારો ગમે છે. અમે આ મેચ માટે સારી તૈયારી કરી છે. કાબુલમાં અમારો તૈયારી કેમ્પ ખૂબ સારો રહ્યો. અમારી પાસે ત્રણ સીમર અને બે સ્પિનરનું કોમ્બિનેશન છે... અમારી તરફથી નંગેલિયા ખારોટે ડેબ્યુ કરનાર ખેલાડી છે."

IND vs AFG: બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ભારત: કે.એલ. રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કપ્તાન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), ધ્રુવ જુરેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, માનવ સુથાર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

અફઘાનિસ્તાન: સેદિકુલ્લાહ અટલ, રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, અબ્દુલ મલિક, રહમત શાહ, હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કપ્તાન), અફસર જઝાઈ (ડબ્લ્યુ), અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, શરાફુદ્દીન અશરફ, નંગેયાલિયા ખારોટે, જિયાઉર રહમાન શરીફી, મોહમ્મદ સલીમ સફી.

આ ટેસ્ટ મેચ ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લનપુરમાં રમાઈ રહી છે.

IND vs AFG: મુલ્લનપુરમાં ટેસ્ટ ડેબ્યુ

અહીંની પિચ અગાઉ વધારે સમતલ હતી, જે પંજાબ કિંગ્સને ખૂબ અનુકૂળ આવતી હતી. તેમના આક્રમક બેટ્સમેનોએ ઘણાં રન બનાવ્યા અને બોલર્સને થોડા વધારાના રનનો સહારો મળ્યો હતો, જેના કારણે તેમને બચાવમાં મદદ મળી, પરંતુ એવું લાગે છે કે આ મેચ માટે પિચ સંપૂર્ણ સમતલ નહીં હોય. મુલ્લનપુર હવે ભારતનું 31મું ટેસ્ટ વેન્યુ બની જશે.

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