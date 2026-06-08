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ડેબ્યું ટેસ્ટમાં માનવ સુથારનો તરખાટ, અફઘાનિસ્તાન 152 રનમાં ઓલઆઉટ

ભારતના 564 રનના જવાબમાં, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ મુલ્લાનપુર ટેસ્ટમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને તેને ફોલોઓન રમવા મજબુર બનવું પડ્યું છે.

IND VS AFG
IND VS AFG (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 1:11 PM IST

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IND vs AFG: મુલ્લાનપુર ખાતે રમાઈ રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં, મુલાકાતી ટીમને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી છે. ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતે 127 ઓવરમાં 8 વિકેટે 564 રન બનાવીને પોતાનો પહેલો દાવ જાહેર કર્યો. જવાબમાં, અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 58.4 ઓવરમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પરિણામે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ દાવના આધારે 412 રનની લીડ લીધી છે.

આ મેચમાં ભારત તરફથી માનવ સુથારે સૌથી વધુ છ વિકેટ લીધી. વોશિંગ્ટન સુંદરે અફઘાનિસ્તાનની છેલ્લી વિકેટ લીધી. હવે, જો ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ જીતવી હોય, તો તેણે અફઘાનિસ્તાનને ઓલઆઉટ કરવું પડશે આ દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાનને મેચ બચાવવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવવું પડશે.

રહમત શાહનું અર્ધશતક

આજે, આ ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસે, અફઘાનિસ્તાને બીજા દિવસના સ્કોરથી 39.5 ઓવરમાં 5 વિકેટે 113 રનથી રમવાનું શરૂ કર્યું. રહેમત શાહ 43 રન પર બેટિંગ કરવા આવ્યો. તેણે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી અને ટીમ માટે સૌથી વધુ 60 રન બનાવ્યા. આ સાથે, તેણે પોતાના 1000 ટેસ્ટ રન પણ પૂર્ણ કર્યા.

માનવ સુથારે 6 વિકેટ લીધી

અફઘાનિસ્તાન સામેની આ મેચમાં માનવ સુથારે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કર્યું. પ્રથમ ઇનિંગમાં માનવે શાનદાર બોલિંગ કરી, 6 વિકેટ લીધી. સુથારે અબ્દુલ મલિક (16), રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (12), અફસર ઝાઝાઈ (3), શરાફુદ્દીન અશરફ (11), રહેમત શાહ (60) અને મોહમ્મદ સલીમ (0) ને આઉટ કર્યા. તેણે 10 ઓવરમાં 33 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી, જેમાં 10 મેડન ઓવરનો પણ સમાવેશ થાય છે.

માનવ સુથાર બીજો ભારતીય બોલર બન્યો

આ પાંચ વિકેટ સાથે, માનવ સુથાર અમિત મિશ્રા પછી આ સદીમાં પોતાની પહેલી ટેસ્ટ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લેનાર બીજો ભારતીય બોલર બન્યો. સુથારે 2008માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પોતાની ટેસ્ટ ડેબ્યૂની પહેલી ઇનિંગમાં 71 રન આપીને પાંચ વિકેટ લીધી હતી. સુથાર હવે આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો બોલર બન્યો છે.

માનવ સુથારે પણ આ મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો

આ સાથે, માનવ સુથાર પોતાની ટેસ્ટ ડેબ્યૂ ઇનિંગ્સમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર્સ હાંસલ કરનાર બીજો ભારતીય બોલર બન્યો. ભારત માટે ટેસ્ટ ડેબ્યૂમાં શ્રેષ્ઠ ફિગર્સનો રેકોર્ડ નરેન્દ્ર હિરવાણીના નામે છે, જેમણે 1988માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 61 રન આપીને 8 વિકેટ લીધી હતી. હવે, માનવ સુથાર, 33 રન આપીને 6 વિકેટ સાથે, ભારતના ટેસ્ટ ડેબ્યૂમાં શ્રેષ્ઠ ફિગર્સ હાંસલ કરનાર બીજો બોલર બન્યો છે.

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