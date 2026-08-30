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અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે? આવી ગઈ મોટી અપડેટ

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી શરૂ થવાની છે. બીસીસીઆઈ ટૂંક સમયમાં આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે.

અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે
અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત ક્યારે થશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 4:53 PM IST

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IND VS AFG: અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા ટીમ: શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0 થી જીત્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણી 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે, જેની બધી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

આ શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાન ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ હવે બધાની નજર ભારતીય ટીમની જાહેરાત પર છે. આ વચ્ચે, અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે તે અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે?

ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ 3 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની પસંદગી કરશે. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. સૂત્રો સૂચવે છે કે પસંદગીકારો 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમને અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે જાળવી રાખી શકે છે.

આનો અર્થ એ થયો કે શ્રેયસ ઐયર અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માને તેમની સાથે ટીમમાં જાળવી રાખવામાં આવી શકે છે. વરુણ ચક્રવર્તી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ટીમમાં વાપસી કરી શકે છે. દરમિયાન, હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને જસપ્રીત બુમરાહના ફિટનેસ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.

ભારત-અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 13 સપ્ટેમ્બર, બીજી 15 સપ્ટેમ્બર અને ત્રીજી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. શ્રેણીની ત્રણેય મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. દરેક મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. નોંધનીય છે કે, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ આ શ્રેણીનું આયોજન કરી રહ્યું છે, જે પ્રથમ વખત ટીમ ઈન્ડિયા ઘરઆંગણે મુલાકાતી ટીમ તરીકે રમશે.

  • પ્રથમ T20 મેચ - 13 સપ્ટેમ્બર
  • બીજી T20 મેચ - 15 સપ્ટેમ્બર
  • ત્રીજી T20 મેચ - 17 સપ્ટેમ્બર

અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતની સંભવિત ટીમ

વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, મયંક યાદવ, પ્રભસિમરન સિંહ, અર્શદિપ સિંહ અને પ્રિન્સ યાદવ.

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