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ટીમ ઈન્ડિયાની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી જીત, અફઘાનિસ્તાનને ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી હરાવ્યું

ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચના ત્રીજા દિવસે જ અફઘાનિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયા માટે માનવ સુથાર મેચનો હીરો બન્યો.

india beat Afghanistan by an innings and 300 runs
india beat Afghanistan by an innings and 300 runs (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 3:30 PM IST

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IND vs AFG: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો. ભારતે મેચ એક ઇનિંગ અને 300 રનથી જીતી હતી. શરૂઆતના દિવસે, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; ટીમે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 564 રન બનાવ્યા.

અફઘાનિસ્તાન પહેલી ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યું પરંતુ માત્ર 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને ફોલો-ઓન કરાવવાની ફરજ પડી. અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેનો ક્રીઝ પર પાછા ફર્યા, પરંતુ આ વખતે તેમનું પ્રદર્શન વધુ ખરાબ હતું; તેઓ ફક્ત 112 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયાને વિજય મળ્યો.

અપડેટ ચાલું છે...

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