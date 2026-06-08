ટીમ ઈન્ડિયાની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી જીત, અફઘાનિસ્તાનને ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી હરાવ્યું
ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચના ત્રીજા દિવસે જ અફઘાનિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયા માટે માનવ સુથાર મેચનો હીરો બન્યો.
Published : June 8, 2026 at 3:30 PM IST
IND vs AFG: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો. ભારતે મેચ એક ઇનિંગ અને 300 રનથી જીતી હતી. શરૂઆતના દિવસે, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; ટીમે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 564 રન બનાવ્યા.
અફઘાનિસ્તાન પહેલી ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યું પરંતુ માત્ર 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને ફોલો-ઓન કરાવવાની ફરજ પડી. અફઘાનિસ્તાનના બેટ્સમેનો ક્રીઝ પર પાછા ફર્યા, પરંતુ આ વખતે તેમનું પ્રદર્શન વધુ ખરાબ હતું; તેઓ ફક્ત 112 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયાને વિજય મળ્યો.
𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿-𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄𝙐𝙈𝙋𝙃 𝙁𝙊𝙍 𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼! 🤯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2026
A truly monumental moment as #TeamIndia registers their biggest-ever win in a Test match, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs! 🔥#INDvAFG | Only Test ➡️ DAY 3 | LIVE NOW 👉… pic.twitter.com/n9wTgIfJsy
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