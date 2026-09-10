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અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી પહેલાં ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર, હર્ષિત રાણાની જગ્યાએ સ્ટાર ખેલાડીની એન્ટ્રી

અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી પહેલાં ભારતીય ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હર્ષિત રાણા ત્રણ મેચની શ્રેણી અને એશિયન ગેમ્સમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી પહેલાં ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર
અફઘાનિસ્તાન T20I શ્રેણી પહેલાં ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 2:05 PM IST

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IND VS AFG: યશ ઠાકુરને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. ફિટનેસની સમસ્યાઓને કારણે હર્ષિત રાણા અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી T20 શ્રેણી અને 2026ની એશિયન ગેમ્સમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણી અને એશિયન ગેમ્સ - બંને માટે તેના સ્થાને યશ ઠાકુરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ આ અંગેની જાહેરાત કરી હતી અને 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા ટીમમાં યશ ઠાકુરના સમાવેશના સમાચાર શેર કર્યા હતા.

યશ ઠાકુરને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું

BCCIએ જાહેરાત કરી છે કે, અફઘાનિસ્તાન સામેની T20I શ્રેણી અને એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતની T20I ટીમમાં હર્ષિત રાણાના સ્થાને યશ ઠાકુરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હર્ષિત રાણા લાંબા સમયથી ઈજાને કારણે ટીમની બહાર હતો. જોકે તેઓ બેંગલુરુ સ્થિત 'સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ' (CoE) ખાતે પોતાની ફિટનેસ પાછી મેળવવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા હતા, તેમ છતાં તેઓ હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. પરિણામે, તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી અને 2026ની એશિયન ગેમ્સ બંનેમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

હર્ષિત રાણા કેમ બહાર થયો?

પુરુષોની પસંદગી સમિતિએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી અને 2026ની એશિયન ગેમ્સ માટેની ભારતીય ટીમમાં હર્ષિત રાણાના સ્થાને યશ ઠાકુરની પસંદગી કરી છે. હર્ષિત રાણા BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (CoE) ખાતે પોતાની રિકવરી દરમિયાન સારી પ્રગતિ કરી રહ્યો હતા. જોકે, 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ મેચ સિમ્યુલેશન દરમિયાન બોલિંગ કરતી વખતે તેમને 'રેક્ટસ ફેમોરિસ' સ્નાયુમાં ખેંચાણ (સ્ટ્રેઈન) આવ્યું હતું, જેના કારણે તેમને ટીમમાંથી બહાર થવું પડ્યું.

યશે ઝિમ્બાબ્વે સામે ડેબ્યું કર્યું હતું

કોઈ ખેલાડીને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા બાદ, વિદર્ભના 27 વર્ષીય ઝડપી બોલર યશ ઠાકુરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે; તેણે જુલાઈમાં ભારતની ઝિમ્બાબ્વે યાત્રા દરમિયાન T20Iમાં ડેબ્યું કર્યું હતું. તેણે 2 મેચ રમી હતી અને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં 50 મેચ રમી છે અને 7.04 ના પ્રભાવશાળી ઈકોનોમી રેટ સાથે 81 વિકેટ લીધી છે.

અફઘાનિસ્તાન T20 શ્રેણી માટે ભારતની અપડેટેડ ટીમ

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદિપ સિંહ, યશ ઠાકુર.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતની ટીમ

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદિપ સિંહ, યશ ઠાકુર.

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YASH THAKUR REPLACES HARSHIT RANA
એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતની ટીમ
અફઘાનિસ્તાન T20 માટે ભારતની ટીમ
હર્ષિત રાણા
IND VS AFG T20I SERIES

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