ટીમ ઈન્ડિયાને વધું એક ઝટકો લાગી શકે, 'કિંગ' પછી 'હિટમેન' પણ થઈ શકે બહાર
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
Published : June 4, 2026 at 8:15 PM IST
IND vs AFG ODI: ટીમ ઈન્ડિયાને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગી શકે છે. વિરાટ કોહલીના અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાંથી ખસી જવાના સમાચાર પછી, હવે એવા અહેવાલો સામે આવ્યા છે કે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેન રોહિત શર્મા પણ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ANIના એક અહેવાલ મુજબ, 13 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણીમાં રોહિત શર્માનું રમવુ શંકાસ્પદ છે.
હાલમાં, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ રોહિત શર્મા શ્રેણીમાં રમશે કે નહીં તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરી નથી. રોહિત શર્મા ઈજાને કારણે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં ઘણી મેચો પણ ચૂકી ગયો હતો. ત્યારબાદ, તેના પાછા ફર્યા પછી, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેને ફક્ત ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે ટીમમાં સ્થાન આપ્યું.
Rohit Sharma doubtful for Afghanistan ODIs, could miss the series: BCCI sources— ANI Digital (@ani_digital) June 4, 2026
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રોહિત શર્મા ODI શ્રેણીમાં રમવાની શક્યતા ઓછી
2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન રોહિત શર્માને હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી. તેમ છતાં, તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, BCCIના એક સૂત્રને ટાંકીને અહેવાલો અનુસાર, આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્માની ભાગીદારી સંપૂર્ણપણે તેની ફિટનેસ પર નિર્ભર રહેશે.
Official communication will come on Virat Kohli and Rohit Sharma. Obviously fitness will be assessed before ODI series: Ten Doeschate pic.twitter.com/Wvxs9i4P7y— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
જો રોહિત શર્મા આ શ્રેણી પહેલા સંપૂર્ણ મેચ ફિટનેસ મેળવી શકશે નહીં, તો તેની ભાગીદારી શંકાસ્પદ રહેશે. રોહિતે ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે; હાલમાં, તે ભારત માટે ફક્ત એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) ક્રિકેટ રમે છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી દરમિયાન તેને તેના ચાહકોનું મનોરંજન કરવાની તક મળી હતી, પરંતુ તેની ફિટનેસ હાલમાં તેને નિરાશ કરી રહી છે.
રોહિત શર્માની ODI કારકિર્દી
રોહિત શર્માએ ભારત માટે 282 ODI મેચોમાં 274 ઇનિંગ્સમાં કુલ 11,577 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 33 સદી અને 61 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમના બેટથી ODI ક્રિકેટમાં 1,090 ચોગ્ગા અને 357 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેમની ODI કારકિર્દી દરમિયાન, રોહિતે 48.9 ની સરેરાશ અને 92.8 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે બેટિંગ કરી છે.
IPL 2026 માં રોહિત શર્માનું પ્રદર્શન
રોહિત શર્માએ આ વર્ષે 9 મેચમાં 283 રન બનાવ્યા છે ખાસ કરીને IPL 2026 માં. આ સિઝનમાં તેના નામે બે અડધી સદી પણ છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 84 છે. વધુમાં, રોહિતે 35.37 ની સરેરાશ અને 157.22 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી છે.
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